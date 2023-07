M. Romanowski: nie możemy dopuścić, by Bruksela czy Berlin meblowały nam Lasy Państwowe

Nie możemy dopuścić do tego, żeby Bruksela czy Berlin meblowały nam Lasy Państwowe – powiedział w piątek w Tomaszowie Lubelskim wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski (SP), odnosząc się do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o lasach.

Wiceminister uczestniczył w Tomaszowie Lubelskim w "Dniu otwartym Lasów Państwowych". Podczas briefingu prasowego odniósł się do zaplanowanego na piątek pierwszego czytania obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o lasach, przygotowanego przy wsparciu Suwerennej Polski.

Uzasadniając jej wprowadzenie wyjaśnił, że w Komisji Europejskiej powstały projekty, aby "dział leśnictwo przenieść z kompetencji wyłącznych państw członkowskich UE do kompetencji dzielonych".

"Jeżeli się to spełni, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której o polskich lasach decydowano by większością głosów. Na przykład Niemcy, czy Francja mogłyby wpływać na to, jak lasy polskie byłyby zarządzane. To jest niebezpieczne i przeciwko temu jest właśnie ta ustawa" - podkreślił Romanowski. Jak przypomniał, podpisało się pod nią prawie pół miliona osób.

W ocenie wiceszefa MS Lasy Państwowe są bardzo dobrze zarządzane i prowadzą wzorową gospodarkę leśną. Zwrócił uwagę, że setki tysięcy osób pracuje w tym sektorze. "To bardzo ważny element polskiego PKB" - zaznaczył wiceminister.

Jego zdaniem przemysł meblarski należy do światowej czołówki. "Można powiedzieć, że to Polska mebluje Europę i świat. Nie możemy dopuścić do tego, żeby Bruksela, czy Berlin meblowały nam Lasy Państwowe" - stwierdził Romanowski. Wyraził nadzieję, że obywatelski projekt ustawy zostanie uchwalony przez Sejm.

W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

