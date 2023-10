M. Rzeczkowska: Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu to mózg operacyjny ministerstwa

Rozbudowywane obecnie Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu to mózg operacyjny ministerstwa finansów; miejsce, w którym składujemy, przetwarzamy ogromne ilości danych - powiedziała w piątek w Radomiu minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Szefowa resortu finansów odwiedziła Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) w Radomiu. Znajdują się tutaj największe cyfrowe bazy danych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie trwa rozbudowa centrum, dzięki czemu serwerownia powiększy się o dodatkowe 1,2 tys. m kw. komór serwerowych.

"Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu to mózg operacyjny ministerstwa resortu finansów; miejsce, w którym składujemy, przetwarzamy ogromne ilości danych, dzięki którym możemy na co dzień świadczyć coraz lepsze usługi elektroniczne dla obywateli" - podkreśliła Rzeczkowska. Serwerownia w Radomiu przetwarza największe zasoby danych w kraju o polskich podatnikach, procesach celnych i skarbowych.

Minister zaznaczyła, że gromadzone w CIRF dane "pozwalają coraz lepiej realizować zadania, lepiej prowadzić analizę ryzyka i lepiej typować kontrole". "Ponad 90 proc. skuteczności, a w efekcie coraz mniej kontroli u przedsiębiorców; 150 tys. kontroli w 2015 r, w zeszłym roku - 22 tys., a dużo większa efektywność" - zaznaczyła Rzeczkowska.

Zdaniem minister podjęta ponad 10 lat temu decyzja o ulokowaniu Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu była bardzo trafna. "Właśnie tu, w Radomiu, dzięki doskonałej współpracy z lokalnymi uczelniami, z uniwersytetem, ze szkołami średnimi mamy możliwość pozyskiwania nowych kadr" - powiedziała minister. Dodała, że w tej chwili pracuje tutaj 1600 osób, a w związku z rozbudową serwerowni potrzebni będą nowi pracownicy.

"Poszukujemy młodych, utalentowanych, chętnych do rozwoju pracowników. I to jest z jednej strony szansa dla Ministerstwa Finansów, żeby te kadry wspólnie z lokalnymi uczelniami pozyskiwać, ale z drugiej strony to jest ogromna szansa dla młodych ludzi na rozpoczęcie bardzo ciekawej kariery w Ministerstwie Finansów" - powiedział Rzeczkowska.

Szefowa resortu finansów podziękowała także za dotychczasową współpracę obecnym na konferencji prasowej posłom PiS Annie Kwiecień i Andrzejowi Kosztowniakowi, przewodniczącemu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Rozbudowa serwerowni Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu o nowy obiekt typy Data Center rozpoczęła się latem. Koszt inwestycji to co najmniej 170 mln zł. Budowa ma zakończyć się w 2025 r.