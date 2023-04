M. Sawicki (PSL) o zakazie wwozu produktów rolnych z Ukrainy: lepiej późno niż wcale

Trochę długo czekania, ale lepiej późno niż wcale - ocenił poseł PSL Marek Sawicki, pytany o rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu produktów rolnych z Ukrainy. Z nadzieją przyjął też nowe zapowiedzi rządu dot. rolnictwa, ale - dodał - problem polega na tym jak to będzie wykonane.

W sobotę weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Wprowadza ono zakaz przywozu do 30 czerwca br. m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw.

Sawicki pytany przez PAP o to rozporządzenia powiedział: "Trochę długo czekania, ale lepiej późno niż wcale". Podkreślił jednocześnie, że wciąż dostaje sygnały z Hrubieszowa, że "rząd podjął decyzję o zamknięciu granicy, ale nadal granica zamknięta nie jest". "Nadal składy wagonów ze zbożem, z rzepakiem granicę przekraczają. Więc ktoś tu czegoś nadal nie pilnuje" - powiedział poseł PSL.

Pytany, o zapowiedziany przez rząd pakiet rozwiązań dla rolników zakładający powszechny skup zboża, dopłaty do nawozów, czy zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy poseł PSL odparł, że odbiera te zapowiedzi z "nadzieją".

Ale, jak dodał, "problem polega na tym jak to będzie wykonane". "Kwestia dopłat, nie wiemy jak to będzie realizowane, bo uruchomienie skupu, jakiego skupu? Rząd nie ma własnych podmiotów skupujących poza Elewarrem, który chwalił się, że ma zaledwie połowę powierzchni czy pojemności składowej zasypane, ale to jest 350-400 tys. ton., a trzeba interweniować na poziomie 6 mln ton. Więc nie wiem, jak ten skup będzie realizowany" - zauważył Sawicki.

"Wiemy, że dopłata minimalna pszenicy ma wynieść 1400 zł, a ile rzepaku? Ile żyta? Ile kukurydzy? Tego nie wiemy. Dlatego chcemy by rząd przekazał nam więcej szczegółów" - podkreślił poseł ludowców.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego.

