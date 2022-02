M.Urbaniak: ważne posiedzenie komisji rolnictwa dot. Wspólnej Polityki Rolnej UE do 2027 r.

Poseł Konfederacji Michał Urbaniak ocenił, że czwartkowe posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa było bardzo ważne, bo dotyczyło Wspólnej Polityki Rolnej UE do 2027 roku. Usłyszeliśmy informacje, które wskazują, że Polska nie będzie prymusem jeśli chodzi o Zielony Ład - dodał.

Sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Uczestniczył w niej na początku premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział, że chce wprowadzić możliwość dopłat do zakupu nawozów i zaapelował do Komisji Europejskiej, aby jak najszybciej udzieliła na to zgody polskiemu rządowi. W posiedzeniu komisji wziął udział także wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

"To była bardzo ważna strategiczna komisja rolnictwa, bo dotyczyła Wspólnej Polityki Rolnej UE do 2027 roku. Należy podkreślić, że w końcu usłyszeliśmy od wicepremiera Kowalczyka informacje, które wskazują na to, że Polska nie będzie prymusem, a przynajmniej on tak deklaruje, że +nie będzie prymusem+, jeśli chodzi o te szalone pomysły dotyczące europejskiego Zielonego Ładu, przynajmniej w obszarze rolnictwa" - mówił Urbaniak na konferencji prasowej w Sejmie.

"To dobra informacja, będziemy trzymać za słowo, ponieważ widzieliśmy wiele razy, że ten rząd - pomimo że coś obiecał, pomimo że coś deklarował - zrobił zupełnie odwrotnie" - dodał poseł.

Henryk Kowalczyk mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że polski Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) "rzeczywiście określa mniej ambitne cele, niż cele Unii Europejskiej całej". Wicepremier posłużył się przykładem "celu mierzalnego, jakim jest rolnictwo ekologiczne", gdzie - jak zaznaczył - w tym obszarze cel Unii Europejskiej zakłada, że będzie "25 proc. rolnictwa ekologicznego", a w Polsce będzie on znacznie niższy.

"Myśmy ten cel nakreślili na poziomie 7 proc., chociaż osobiście będę wspierał rozwój tego rolnictwa ekologicznego, żeby nawet przekroczyć ten cel. Ale stawiamy sobie te cele mniej ambitne po to, żeby je zrealizować. A cele ambitne Unii Europejskie będziemy oczywiście wspierać, natomiast te nasze cele uważamy za bardzo realne i będziemy oczywiście je rozwijać" - oświadczył minister Kowalczyk.

Ogłoszony przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. pakiet Europejski Zielony Ład (ang. Green Deal) to projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. Zielony Ład zakłada m.in., że w UE do 2030 r. 25 proc. areału będzie pod uprawami ekologicznymi.

Jednym z głównych instrumentów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu ma być Fit for 55, czyli ogłoszony przez KE pakiet propozycji legislacyjnych dostosowujących akty prawne w zakresie klimatu i energii do podwyższonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. z 40 do 55 proc. względem poziomu z 1990 r. Będzie wymagać inwestycji szacowanych na ok. 500 mld euro rocznie do 2030 r. (o 350 mld euro więcej niż w latach 2011-2020).

Jak przekazała Kancelaria Premiera RM na Twitterze, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to dokument, który umożliwia ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Budżet Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to 25 mld euro środków, które będą wspierać: zrównoważony rozwój polskich gospodarstw i sektora przetwórstwa; poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wsparcie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców i zapewni potencjalnym beneficjentom równy dostęp do pomocy.

