Mabion, Bioton i Biomed najgorętszymi spółkami na GPW. WIG-leki na nowych szczytach

W poniedziałek (15 marca) WIG20 nie zdołał pokonać oporu na 2.020 pkt. i na koniec dnia oddał całość porannych wzrostów. Pozytywny sentyment utrzymał się za to w indeksach małych i średnich spółek, gdzie wzrostom przewodziły spółki z indeksu WIG-leki. Benchmarki wyznaczyły nowe lokalne, a w przypadku leków - historyczne maksima.

Mabion rósł o 24,5 proc. do 116,4 zł, najmocniej w mWIG40 i WIG, przy najwyższych obrotach na rynku (149 mln zł). Za nim był Biomed-Lublin - w górę o 20,4 proc. do 14,15 zł z trzecimi obrotami na rynku (90 mln zł). Z kolei w sWIG80 Bioton zwyżkował o 19 proc. do 6,5 zł.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,2 mld zł, z czego 673 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Mabionu (149 mln zł) oraz CD Projektu (120 mln zł). Na trzecim miejscu znalazł się Biomed-Lublin (90 mln zł).

"Poniedziałek (15 marca) na większości rynków rozpoczął się od oczekiwania na środowe posiedzenie Fed. Inwestorzy zastanawiają się, czy będzie on przeciwdziałać obawom o wzrost inflacji i choć wariantów jest dużo, liczą na jednoznaczną retorykę, że do podwyżek stóp procentowych nie dojdzie. To pozwoliłoby zatrzymać wzrosty rentowności obligacji i uspokoiłoby sytuację na rynkach akcji" - powiedział analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"Na krajowym rynku sesja miała przebieg klasyczny dla ostatnich dwóch miesięcy. WIG20 rozpoczął notowania od próby przebicia oporu, jednak po raz kolejny nie zdołał tego zrobić, co ewidentnie potwierdza, że poziom 2.020 pkt. jest kluczowy. Na koniec dnia indeks oddał całość porannych wzrostów" - wskazał.

Nowak zwrócił uwagę, że pod koniec notowań na GPW na niemieckim DAX doszło do realizacji zysków, co pociągnęło w dół także WIG20. Na rynek napłynęły w poniedziałek informacje, że Niemcy, Włochy i Francja wstrzymują szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca.

"Problemy indeksów pod koniec sesji można powiązać z sytuacją dotyczącą szczepień. Niemcy są jednym z większych krajów i można spodziewać się, że pójdziemy ich śladem" - ocenił.

Analityk zauważył, że w poniedziałek indeks średnich spółek pokonał lokalne maksimum z lutego i znalazł się na najwyższym poziomie od czerwca 2018 r. Od "dołka" z poniedziałku 16 marca 2020 r. indeks zyskał już nieco ponad 60 proc. Z kolei sWIG80 drugą sesję z rzędu poprawiał swoje 13-letnie maksimum.

"Warto odnotować, że na GPW inwestorzy od kilku miesięcy przeważają małe i średnie spółki. Po takich wzrostach widzimy, że jest szansa korekty" - powiedział.

Od rana wzrostom w mWIG40 i sWIG80 przewodziły spółki biotechnologiczne, w tym głównie te z indeksu WIG-leki. Benchmark zwyżkował siódmą sesję z rzędu i po wzroście o 14,5 proc. w poniedziałek znalazł się na najwyższym poziomie w historii, 8.729 pkt.



