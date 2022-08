Maciążęk: za dobre wyniki Orlenu odpowiadają rafinerie i energetyka

Za dobre wyniki PKN Orlen odpowiada segment rafineryjny i energetyka, a nie sprzedaż detaliczna paliw - ocenia analityk rynku energetycznego Piotr Maciążek. Jak podkreśla, prawie 3 mld zł odpisów to koszt sankcji i odwrócenia się od ropy z Rosji.

"Interesujący jest niski udział detalu w wynikach. To pokazuje, że to nie sprzedaż paliwa w Polsce determinuje te wyniki. Za dobre wyniki odpowiada raczej segment rafineryjny i energetyka" - powiedział PAP Maciążek.

Jak dodał, w wynikach wyraźnie widać też niemal 3 mld zł odpisów. "Jeszcze w marcu Orlen informował, że zużywa 50 proc. nierosyjskiej ropy, a w czerwcu ogłosił, że jest to 70 proc. Te 20 proc. różnicy przełożyło się w ciągu czterech miesięcy na prawie 3 mld zł odpisów. To jest koszt sankcji, koszt odwrócenia się od rosyjskiej ropy" - powiedział.

"Dywersyfikacja to pozytywne zjawisko, ale warto pamiętać, że to kosztuje. Aby wiedzieć, jak zmienią się koszty w związku z przeorientowaniem dostaw musimy poczekać na wyniki, które będą uwzględniały nowe dostawy z Saudi Aramco, skąd ma trafiać do Polski 20 mln ton ropy rocznie" - podkreślił analityk.

Jego zdaniem, w oczy rzuca się też, że wyniki Orlenu są skorelowane z wynikami innych dużych firm paliwowych w Europie. "Kiedy np. w BP, Shellu czy Totalenergies marże rafineryjne rosły, rosły również w Polsce. A kiedy spadają w Europie, spadają również w Orlenie. Lipcowa marża rafineryjna PKN Orlen jest o połowę mniejsza niż czerwcowa" - przypomniał.

W jego ocenie, to pokazuje, że dziś rynkiem rafineryjnym rządzą głównie czynniki makroekonomiczne. "Generalnie wyniki są dobre i pewnie będą jeszcze takie przez pewien czas. W całej Europie mamy do czynienia z deficytem mocy rafineryjnych, a np. 80 proc. oleju napędowego pochodziło z rafinerii rosyjskich. Teraz, kiedy Europa odcina się od ropy i produktów z Rosji każda rafineria jest na wagę złota, niektóre wracają po dłuższym postoju" - zauważył. "To co stabilizuje Orlen to duży segment energetyczny. Wyniki energetyki są bowiem rosnące" - dodał Piotr Maciążek.

Wynik netto Grupy Orlen w drugim kwartale tego roku wzrósł do 3,7 mld zł i był wyższy o ponad 1,4 mld zł od uzyskanego w tym samym okresie 2021 r., kiedy to przekroczył 2,2 mld zł - podał koncern w opublikowanym w piątek skonsolidowanym raporcie.

Jak podano w komunikacie koncernu, w ciągu sześciu miesięcy tego roku Grupa Orlen wypracowała wynik netto w wysokości ponad 6,5 mld zł, czyli o 2,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, gdy wynik ten wyniósł tam ponad 4,1 mld zł.

W drugim kwartale tego roku przychody Grupy Orlen w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosły o 96 proc., z 29,4 mld zł do 57,8 mld zł. Przychody za sześć miesięcy tego roku osiągnęły poziom 103,2 mld zł przy prawie 54 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 91 proc.

Odnosząc się wyników koncernu za drugi kwartał, PKN Orlen przyznał, że wynik stacji paliw koncernu w Polsce był niższy niż o 127 mln zł rok do roku, przede wszystkim z uwagi na spadek marż paliwowych.

Ograniczanie zużycia rosyjskiej ropy, wzrost cen gazu oraz wysoka stopa dyskonta sprawiły, że wynik skonsolidowany Grupy Orlen za pierwsze półrocze 2022 r. jest obciążony odpisem w wysokości 2,9 mld zł, z czego 2,8 mld zł na aktywach rafineryjnych. Odpis wartości aktywów odzwierciedla ich prognozowane wyniki w przyszłości - poinformował koncern.