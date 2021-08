Magistrat zweryfikował projekty do bielskiego budżetu obywatelskiego; będzie ich 65

65 projektów w przyszłorocznym budżecie obywatelskim: 15 ogólnomiejskich i 50 osiedlowych, zostało zweryfikowanych pozytywnie przez magistracką komisję i zostanie poddane pod głosowanie. Negatywną rekomendację otrzymało 36 propozycji – podał w środę urząd miejski.

Głosowanie rozpocznie się 23 września i potrwa do 9 października. Na sfinansowanie inwestycji w przyszłorocznym budżecie obywatelskim samorząd przeznaczył 7,4 mln zł. To o 2,6 mln zł. mniej niż w br.

Bielszczanie złożyli w sumie 101 propozycji. Wśród ogólnomiejskich, które trafią pod głosowanie są m.in.: wsparcie placówki zajmującej się pomocą psychologiczną dla dzieci, budowa toru rolkowego, zakup zesoku na skoczni wzwyż, sfinansowanie fachowca-"złotej rączki", który będzie pomagał seniorom w drobnych naprawach, a także stworzenie punktu widokowego na wieży bielskiej katedry.

Komisja odrzuciła 19 projektów ogólnomiejskich i 17 osiedlowych. Zdyskwalifikowane zostały m.in. propozycje badań niemowląt oraz rehabilitacji osób po Covid-19, gdyż są to zadania, które finansuje NFZ. Przepadła propozycja remontu zaniedbanej ul. Schodowej na starówce, gdyż jest to już realizowane. Pod głosowanie nie trafi dofinansowanie leczenia niepłodności metodą in-vitro z uwagi na to, że projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności, gdyż kierowany jest tylko do pewnej grupy mieszkańców.

"Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się do prezydenta miasta do 25 sierpnia" - podał w środę wydział prasowy magistratu.

Do wydania w przyszłorocznym budżecie jest 7,4 mln zł, z czego 6 mln zł przewidziano na projekty osiedlowe, a 1,4 mln zł na ogólnomiejskie. "W nowym rozdaniu każde z osiedli w Bielsku-Białej otrzyma do wydatkowania po 200 tys. zł brutto. Natomiast pojedyncze zadanie ogólnomiejskie nie może przekroczyć 700 tys. zł brutto" - powiedział Jacek Kachel z wydziału prasowego urzędu miejskiego.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze. W Bielsku-Białej budżet obywatelski realizowany jest od 2014 r. Z pieniędzy na niego przeznaczonych wybudowano m.in. wiele chodników, parkingów, siłowni, placów zabaw, ogródków, miejsc dla seniorów, a także wspierano m.in. ochotnicze straże pożarne, biblioteki i domu kultury.

