Majątki najbogatszych rosyjskich oligarchów topnieją w oczach

Najbogatsi Rosjanie stracili już w 2022 roku 32 mld dol. Ich fortuny zbudowane zostały w dużej mierze dzięki udziałom w rosyjskich gigantycznych firmach surowcowych i gwałtownie maleją w sytuacji bezprecedensowych spadków na rynku w wyniku eskalacji kryzysu i wojny na Ukrainie. Wraz z wprowadzeniem zachodnich sankcji majątek najbogatszych rosyjskich oligarchów kojarzonych z prezydentem Władimirem Putinem dalej może się kurczyć.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Klub judo

Fortuna prezesa koncernu naftowego Łukoil Wagita Alekperowa wyceniana jest obecnie na 19,3 mld dolarów. Plasujący się na 95. miejscu na liście 500 najbogatszych osób na świecie oligarcha stracił od początku roku 3,5 mld dol. Akcje Łukoilu spadły w tym czasie o 17 proc.Urodzony w 1950 roku rosyjski biznesmen pochodzenia azerskiego jest synem pracownika firm naftowych. Jako student zatrudniony był w Kasmorniefcie, awansując w 1979 roku ze stanowiska inżyniera na stanowisko zastępcy dyrektora produkcji. W 1985 roku przeniósł się do rosyjskiego przedsiębiorstwa działającego w przemyśle gazowym i petrochemicznym Surgutnieftgaz na zachodniej Syberii. Był najmłodszym w historii rosyjskiej administracji wiceministrem ds. energii. Wraz z przyjaciółmi z administracji założył Łukoil.W grupie rosyjskich miliarderów, na których premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nałożył sankcje zamrażając ich brytyjskie aktywa i zakazując im wjazdu do kraju, znajdują się, obok Giennadija Timczenko, Borys i Igor Rotenbergowie.Borys jest współzałożycielem największej rosyjskiej firmy budującej gazociągi Strojgazmontazh. Był jednym z najbogatszych ludzi w Rosji, obok swojego brata Arkadego Rotenberga. Sprzedał później swój udział w firmie specjalizującej się w tworzeniu systemów transportu ropy i gazu swojemu bratu Arkademu, z powodu sankcji nałożonych w 2014 roku. Posiada również udziały w SMP Bank, który współtworzył wraz ze swoim bratem, a który też jest obecnie poddany sankcjom przez Wielką Brytanię.65-letni Boris jest wyszkolonym judoką i zaprzyjaźnił się z Putinem, kiedy trenował z nim w młodym wieku ten sport. Według Forbesa jego majątek wart jest 1,2 mld dol.Igor Rotenberg, 48-letni siostrzeniec Borysa i najstarszy syn Arkadego, ma udziały w firmie Platon, operatorze systemu poboru opłat drogowych w Rosji. Początkowo był młodszym wspólnikiem w firmie ojca, a obecnie kontroluje Gazprom Bureniye. Forbes szacuje jego majątek na 1,2 mld dol.W 2014 roku Igor został objęty sankcjami USA za przyjaźń z prezydentem Putinem i doniesienia, że ​​otrzymał miliardy dolarów w ramach kontraktów z państwowym koncernem energetycznym Gazprom oraz na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi. Nie podlegał jednak sankcjom UE ze względu na posiadanie fińskiego obywatelstwa.Ojciec Igora był jednym z pierwszych przyjaciół Putina należących do tzw. grupy judo, z którą związany był Putin.