Majewski: ceny gazu w Warszawie zbliżone do tych na giełdach holenderskiej czy niemieckiej

Ceny na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie są zbliżone do cen na giełdach holenderskiej czy niemieckiej – powiedział we wtorek w Programie I Polskiego Radia prezes PGNiG Paweł Majewski. Dodał, że Polska jest częścią jednolitego rynku europejskiego i cena gazu jest rynkowa, jednolita w całej Unii Europejskiej.

Prezes PGNiG Paweł Majewski wtorek w Programie I Polskiego Radia zwrócił uwagę, że już obecnie Europa Zachodnia jest mocno uzależniona od gazu z Rosji. "Nord Stream 2 to - jak już cała Europa chyba rozumie - nie tylko narzędzie ekonomiczne, ale i polityczne, które doprowadzi do większego uzależnienia Europy Zachodniej od dostaw gazu z Rosji. Obecnie gaz z Rosji stanowi ponad 50 proc. dostaw gazu do Europy Zachodniej, poza tym znaczna część infrastruktury została oddawana w ręce podmiotów będących spółkami zależnymi od Rosji" - powiedział prezes PGNiG.

Jednocześnie dodał, że polska spółka gazowa od lat realizuje strategię dywersyfikacji dostaw gazu. "Zainicjowana przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego budowa terminala LNG pozwala nam sprowadzać znacznie ilości LNG na teren Polski z Kataru czy z USA. W ubiegłym roku poszerzyliśmy znacznie kontrakty z amerykańskimi firmami, więc z tego kierunku możemy pozyskiwać 9 mld m sześc. po regazyfikacji, łącznie z dostawami z Kataru będzie to 12 mld m sześc. po regazyfikacji, do tego własne wydobycie w Norwegii oraz stabilne wydobycie w kraju, to jest ok. 4 mld m sześc. Planowana przepustowość Baltic Pipe to 8 mld m sześc., do tego jeszcze są wejścia na Litwę, Niemcy i Słowację" - stwierdził prezes PGNiG.

Wyjaśnił, że po uruchomieniu Baltic Pipe popłynie nim gaz wydobywany przez spółkę na Morzu Północnym. "Trafiliśmy do czołówki podmiotów operujących na norweskim szelfie kontynentalnym. Po uruchomieniu Baltic Pipe planujemy większość surowca przekazywać z własnego wydobycia, a resztę gazu chcemy pozyskiwać z kontraktów od podmiotów działających u wybrzeży Norwegii - stwierdził Paweł Majewski.

Jak mówił, "Polska jest częścią jednolitego rynku europejskiego i cena gazu jest rynkowa i jednolita w całej Unii Europejskiej". "Ceny na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie są zbliżone do cen na giełdzie holenderskiej czy niemieckiej" - powiedział we wtorek w Programie I Polskiego Radia prezes PGNiG Paweł Majewski, pytany o cenę gazu pozyskiwanego od Rosji.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA to spółka giełdowa, zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Ma również akcje w spółkach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych - podano na e-stronie spółki. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego.

Cytowany przez agencję Reutera austriacki kanclerz Karl Nehammer powiedział w poniedziałek, że pakiet sankcji, przygotowanych przez Unię Europejską na wypadek inwazji Rosji na Ukrainę, obejmuje środki wymierzone w gazociąg Nord Stream 2, łączący Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie. "Certyfikacja (rurociągu) zostałaby wówczas wstrzymana (w przypadku inwazji Rosji). Nie ma co do tego wątpliwości. Oznacza to zatem, że Nord Stream 2 jest objęty sankcjami" - powiedział Nehammer na konferencji prasowej.

Rurociąg został zbudowany, ale jeszcze nie działa, ponieważ oczekuje na zatwierdzenie przez organy regulacyjne Niemiec i UE - przypomina agencja Reutera.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Trasa ma być gotowa do przesyłania pierwszych ilości gazu 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

