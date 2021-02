Majszyk: w piątek oficjalne podpisanie umowy na doradcę strategicznego CPK

W obecności władz Polski i Korei Południowej w piątek nastąpi oficjalne złożenie podpisów pod umową na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego i podpisanie porozumienia o współpracy między tymi krajami - poinformował PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

"W piątek przedstawiciele rządów Korei Południowej i Polski podpiszą porozumienie o współpracy między obydwoma krajami. Równocześnie nastąpi uroczyste złożenie podpisów pod umową z Portem Lotniczym Incheon z Seulu, czyli doradcą strategicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego" - poinformował Majszyk.

Pod koniec listopada pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała poinformował, że Incheon International Airport jest zwycięzcą postępowania ws. doradcy strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oferty w postępowaniu na doradcę strategicznego CPK złożyły dwa porty lotnicze: Incheon w Seulu i Narita w Tokio.

Jak przekazał Majszyk, w piątkowym - hybrydowym - wydarzeniu udział weźmie m.in. premier Korei Południowej Chung Sye kyun. Wśród uczestników znajdą się też m.in. wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, południowokoreański minister ziemi, infrastruktury i transportu Byeon Chang-heum, a także prezesi CPK i Lotniska Incheon: Mikołaj Wild i Kyung Wook Kim.

"W piątek Polska i Korea Południowa zadeklarują współpracę nie tylko w ramach transferu wiedzy podczas planowania i projektowania CPK, ale też na poziomie międzyrządowym: inwestycyjnym i gospodarczym" - powiedział Konrad Majszyk.

Czas trwania umowy na doradcę strategicznego CPK to trzy lata. Jej koszt to 3,5 mln euro.

Incheon to główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej; zajmuje 4. miejsce w rankingu Skytrax, zestawieniu najlepszych portów przesiadkowych świata.

"Jako doradca strategiczny Incheon zapewni CPK wiedzę i doświadczenie niezbędne do zaplanowania i zaprojektowania nowego portu lotniczego. Kontrakt obejmuje okres planowania, projektowania i wykupu gruntów" - powiedział Majszyk.

Incheon zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r., w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu. W 2019 roku Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.