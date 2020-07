Maląg: 6 mld zł dla samorządów na inwestycje w ramach tarczy antykryzysowej

Samorządy w ramach tarczy antykryzysowej otrzymają na inwestycje 6 mld zł – powiedziała w piątek w Starachowicach minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. "To pozwoli na ochronę miejsc pracy i na rozkręcenie gospodarki, żebyśmy z tej fali spowolnienia wychodzili jak najszybciej” - dodała.

Maląg podczas wizyty w starachowickiej firmie STARPOL II podkreśliła, że na skutek działania mechanizmów tarczy antykryzysowej udało się uratować w skali kraju ponad 5 mln miejsc pracy.

Do czwartku do polskich przedsiębiorców trafiło ponad 106 mld zł na ochronę miejsc pracy. "Na dofinansowania do wynagrodzeń, na świadczenie postojowe i zwolnienie ze składki ZUS nie tylko pracodawcy, ale przypisanie tej składki pracownikowi" - zaznaczyła minister. Dodała, że sam tylko mechanizm zwolnienia ze składki ZUS kosztował budżet państwa około 17 mld zł.

Minister odkreśliła, że pomoc dla właścicieli firm była bardzo szybka, czego efektem są aktualne dane o bezrobociu. Zanegowała słowa kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego, że "w Polsce przybyło milion bezrobotnych". Poinformowała, że na koniec maja stopa bezrobocia wyniosła 6 proc., a liczna osób bezrobotnych wyniosła 1 mln 11 tys.

"W wyniku epidemii, czyli od końca lutego, w całym kraju przybyło 92 tys. osób bezrobotnych. Te osoby też nie zostały zostawione same sobie. Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy została podjęta ustawa o dodatku solidarnościowym, czyli wypłacie świadczenia w wysokości 1,4 tys. zł. Dla tych osób, które straciły pracę po 15 marca i były na umowie o pracę" - powiedziała Maląg. Dodała, że w czerwcu zostało złożonych 56 tys. wniosków o wypłatę tego świadczenia.

"Ta skala bezrobocia świadczy o tym, że mechanizmy tarczy antykryzysowej zadziałały. Przygotowane we współpracy prezydenta z rządem są skuteczne, bo przede wszystkim mają służyć Polakom" - mówiła minister. Dodała, że z tych mechanizmów wsparcia do woj. świętokrzyskiego trafiło na ochronę miejsc pracy około 3 mld zł.

Te pieniądze trafiły też do starachowickiej firmy STARPOL II. "Pierwszy kwartał tego roku był jednym z najlepszych w historii naszej firmy. Ale w kwietniu i maju straciliśmy około 25-30 proc. przychodów w sprzedaży" - powiedział właściciel firmy Edward Płusa.

Przedsiębiorstwo zatrudniające około 270 osób otrzymało 840 tys. zł z funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. "Te środki bardzo się nam przydały. Chciałbym jednak podkreślić, że ani przez moment nie pomyślałem o zwolnieniach pracowników. Nie po to ich kształcimy, opłacamy im studia, żeby teraz ich zwalniać. Nie ma jednak co ukrywać, że te środki w ramach tarczy antykryzysowej pozwoliły łatwiej przejść przez te trudne chwile" - dodał Płusa.

Maląg podkreśliła, że kolejnym elementem tarczy antykryzysowej będzie wparcie inwestycji. Samorządy na ten cel otrzymają 6 mld zł. "To pozwoli na rozkręcenie gospodarki, żebyśmy z tej fali spowolnienia wychodzili jak najszybciej. Te wszystkie działania służą ochronie miejsc prasy, aby przedsiębiorcy mogli dalej funkcjonować" - zaznaczyła minister rodziny, która mówiła także o ostatnich pięciu latach rządów Zjednoczonej Prawicy i prezydentury Andrzeja Dudy.

Przypomniała wprowadzone w tym czasie programy, które miały na celu "podnieść godność rodziny": "Rodzina 500+", "Dobry Start", "Mama 4+"czy zaproponowany ostatnio przez prezydenta RP bon turystyczny na każde dziecko 500 zł, a dla dzieci niepełnosprawnych 1000 zł.

"Ten bon turystyczny, to wsparcie nie tylko polskich rodzin, ale i branży turystycznej, która ucierpiała podczas tej pandemii" - podkreśliła Maląg, która mówiła też o programach skierowanych do seniorów, przywróceniu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), "13 emeryturze" i "godnej waloryzacji emerytur".

Minister mówiła też o programach skierowanych do osób niepełnosprawnych. Poinformowała, że w porównaniu do roku 2015 środki te wzrosły o ponad 10 mld zł, a tylko w budżecie resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zabezpieczonych ponad 27 mld zł na te cele.

Dodała, że gwarantem dalszego funkcjonowania tych programów jest prezydent Andrzej Duda. "Podstawą naszego działania jest wiarygodność i dbanie o wszystkie regiony naszego kraju, nie tylko o wielkie aglomeracje, ale też o te nasze małe lokalne ojczyzny. Budujemy nowoczesną Polskę, chcemy aby nasz kraj rozwijał się równomiernie" - powiedziała Maląg.

Podczas piątkowej wizyty w powiecie starachowickim Maląg odwiedzi jeszcze Pawłów i miejscowość Gadka w gminie Mirzec.