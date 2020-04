Maląg: absolutnie nie wycofujemy się z programu 500 plus

Absolutnie nie wycofujemy się z programu 500 plus - zapewniła we wtorek na konferencji po posiedzeniu rządu minister rodziny i pracy Marlena Maląg. Dodała, że na razie wskaźniki nie pokazują wzrostu bezrobocia, ale - jak dodała - ono na pewno wzrośnie.

Minister pytana, czy rząd nie planuje wycofania się z programu 500 plus w związku z epidemią koronawirusa przypomniała, że świadczenie 500 plus funkcjonuje już 4 lata, ponad 100 miliardów złotych zostało przekazanych w tym okresie polskim rodzinom, co miesiąc pomoc trafia do 6,5 miliona dzieci. "Ten program ma zupełnie inny wymiar, pozwala przeżyć ten trudny czas, więc absolutnie nie zamierzamy wycofywać się z tego programu" - zapewniła.

Zdaniem Maląg obecne wskaźniki stopy bezrobocia, jakimi dysponuje resort pracy, nie są wiarygodne "jeśli chodzi o sytuację, jaka dzieje się na rynku pracy". "Gdybyśmy porównali bezrobocie marzec 2020 roku do marca 2019 roku, to wskaźnik wręcz się obniżył. Wiemy jednak, że sytuacja na rynku pracy wygląda zupełnie inaczej, część bezrobotnych się wyrejestrowuje i nowa fala bezrobotnych będzie napływała" - podkreśliła.

"Rzeczywiste, realne wskaźniki będziemy widzieli na końcu miesiąca kwietnia, a nawet w miesiącu maju" - dodała Maląg.

Według minister podawanie dziś wskaźników i mówienie, że sytuacja jest dobra byłoby nieodpowiedzialne. "Na pewno będziemy obserwowali wzrost bezrobocia, będziemy wprowadzali takie mechanizmy, że osoby które są bezrobotne będą mogły ten trudny okres przeżyć" - podkreśliła.

Minister rodziny i pracy przekazała też "wielkie ukłony i podziękowania dla całego środowiska medycznego, który walczy o życie Polek i Polaków".