Maląg: blisko 142 mld zł na wsparcie przedsiębiorców i ochronę miejsc pracy

W sumie w ramach wszystkich tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – na ochronę miejsc pracy przeznaczono blisko 142 mld zł. Samo dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników to niemal 17 mld zł – poinformowała PAP we wtorek szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Ministerstwo rodziny zwróciło uwagę, że od uruchomienia tarczy antykryzysowej w jej pierwotnym kształcie minęło ponad pół roku. Następne tygodnie przyniosły kolejne jej rozszerzenia, do tego doszły także tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju i pomocowa Banku Gospodarstwa Krajowego, co - jak podkreślił resort - umożliwiło szersze wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii.

"Ostatnie pół roku to czas wspólnej ciężkiej walki o ochronę miejsc pracy. Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców w ramach wszystkich tarcz to już 141,96 mld zł. Samo dofinansowanie do wynagrodzeń 4 mln pracowników to 16,95 mld zł" - przekazała minister Maląg.

Jak pokazują najnowsze dane resortu rodziny, od czterech miesięcy stopa bezrobocia utrzymywała się na tym samym poziomie 6,1 proc. Z kolei wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych zmniejszała się.

"To dobry znak i dowód na to, że pakiet wsparcia dla przedsiębiorców działa. Dzięki temu, jak wynika z naszych wyliczeń, udało się uratować przeszło 6 mln miejsc pracy" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Oprócz dofinansowania do wynagrodzeń tarcza antykryzysowa to też m.in. umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Resort rodziny przekazał, że przyznano ich już 1,86 mln na blisko 9,24 mld zł.

"Kwota zwolnienia ze składek ZUS wyniosła 17 mld zł, z kolei świadczenie postojowe i dodatek solidarnościowy to łączne wsparcie na poziomie przeszło 5,31 mld zł" - wskazała Maląg.