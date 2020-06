Maląg: bon turystyczny to solidarność trudnego czasu dla rodzin i branży

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Magdalena Maląg powiedziała w poniedziałek w Łodzi, że bon turystyczny będzie z jednej strony wspomagał firmy tej branży, a z drugiej umożliwi rodzinom wypoczynek w dobie kryzysu ekonomicznego, który spowodowała pandemia.

Bon turystyczny wartości 500 złotych ma być przyznawany na każde dziecko. Bon ma pomóc rodzinom, ale również wzmocnić polską gospodarkę poprzez wspieranie firm branży turystycznej - poinformowała minister Maląg.

"Bon turystyczny będzie mógł być realizowany na terenie Polski. Wsparciem będzie objętych ponad sześć milionów dzieci. Budżet tego programu to 3,2 mld zł" - powiedziała podczas konferencji prasowej w Łodzi Marlena Maląg.

To taka solidarność trudnego czasu, czyli wsparcie rodzin i polskiej przedsiębiorczości branży turystycznej - podkreśliła minister.

"Aby pokazać dzieciom uroki naszego kraju, będziemy w ten sposób uczyli miłości do ojczyzny, abyśmy przede wszystkim tutaj, w Polce pozostawiali pieniądze" - dodała.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej odwiedziła województwo łódzkie, aby podsumować dotychczasowe działania rządu wspierające regionalną gospodarkę w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, a także funkcjonujących od kilku lat ogólnopolskich programów społecznych.

"Priorytetem rządu jest szerokie wsparcie dla przedsiębiorców w celu ochrony miejsc pracy. Priorytetem jest również dobra współpraca rządu z prezydentem Andrzejem Dudą, czego dowodem jest przedstawiona przez prezydenta i przyjęta przez Sejm ostatnia ustawa o dodatku solidarnościowym, a także podniesienie zasiłku dla bezrobotnych" - mówiła Maląg.

Chodzi o dodatek dla tych, którzy stracili zatrudnienie po 15 marca tego roku, a mieli przedtem umowę o pracę przynajmniej na 60 dni. Takie osoby będą otrzymywać 1400 zł, a jeśli nie znajdą pracy po trzech miesiącach ich zasiłek dla bezrobotnych będzie podniesiony do 1200 zł.

Siłą zrównoważonego rozwoju kraju jest rodzina - wskazywała w Łodzi Maląg i dodała, że to właśnie rodzina stanowi ekonomiczne koło zamachowe polskiej gospodarki, aby ta mogła się odrodzić po pandemii.

Maląg chwaliła Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi za to, że - jak powiedziała - jest liderem wypłat dofinasowań do wynagrodzeń. Podziękowała za to marszałkowi województwa Grzegorzowi Schreiberowi. Minister mówiła też z uznaniem o sprawności wypłat mikropożyczek w regionie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wypłacił dotychczas 207 mln zł z funduszu gwarantowanych świadczeń. Dzięki temu na lokalnym rynku pozostało ok. 50 tys. pracowników.

"Powiatowe urzędy pracy przyjęły ponad 120 tys. wniosków, z tego zrealizowały wypłaty w przypadku prawie 80 proc. wniosków na ogólna kwotę 453 mln zł. Jako zarząd województwa łódzkiego m.in. zleciliśmy lokalnym firmom uszycie miliona maseczek ochronnych. Kosztowało to cztery miliony złotych. Dostarczaliśmy maseczki bezpłatnie mieszkańcom województwa" - powiedział członek zarządu województwa łódzkiego Robert Baryła.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński przypomniał, że dzięki rządowym programom, tzw. tarczom antykryzysowym, do przedsiębiorców z regionu trafiło 4,81 mld zł z ogólnej kwoty 82,4 mld zł w całym kraju.

Sama Łódź i powiat łódzki wschodni dostały ok. 1,28 mld zł dla ok. 6,2 firm, które w sumie zatrudniają ponad 40 tys. osób.