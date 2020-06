Maląg: budowanie polskiej marki to wartość priortytetowa

Budowanie polskiej marki to wartość priortytetowa - powiedziała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dzięki środkom z tarczy antykryzysowej polskie firmy mogą zachować płynność finansową i wypłacać wynagrodzenia pracownikom - dodała.

Marlena Maląg wzięła udział w konferencji prasowej w warszawskim hotelu Gromada wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzejem Gut-Mostowym oraz prezesem Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej (OST) Gromada Krzysztofem Moczulskim.

Jak mówiła Maląg, jednym z fundamentów działań polskiego rządu jest "inwestowanie w swoje marki". "Wartością priorytetową jest budowanie polskiej marki" - zaznaczyła. Zwróciła uwagę, że OST Gromada to polska marka, która otrzymuje wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.

Tarcza antykryzysowa pozwala korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników, jeśli w zakładzie pracy nastąpił przestój ekonomiczny w związku z COVID-19. Tarcza antykryzysowa to także szereg działań w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wypłata postojowego czy zwolnienie ze składek ZUS. Przedsiębiorcy mogą korzystać również m.in. z pożyczek do 5 tys. zł. Tarcza finansowa opiera się na finansowaniu z PFR-u; zawiera instrumenty wsparcia nie tylko dla mikrofirm, ale też dla małych, średnich i dużych firm.

W kontekście pomocy udzielanej w ramach tarczy Maląg wskazywała na "szczególnie istotną kwestię, jaką jest ochrona miejsc pracy". Przypomniała o działaniach, jakie prowadzi rząd w ramach tarczy i podkreśliła, że z budżetu państwa przekazane zostało już ponad 80 mld złotych. "Dzięki tym środkom polskie firmy mogą zachować płynność finansową oraz kierować wynagrodzenia do swoich pracowników i ich rodzin" - podkreśliła. Dodała, że w ten sposób dotychczas udało się ochronić około 5 mln miejsc pracy.

"Powrót do normalności po pandemii będzie trwał, ale wsparcie państwa i pomoc są w tym bardzo ważne" - podkreśliła. Dodała, że "konkrety świadczą o tym, że ta pomoc jest przekazywana".

Nawiązując do podpisania w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę "Karty Rodziny" przekonywała, że "5 lat temu zaczął się dobry czas dla Polski i dla polskich rodzin oraz budowanie rozwoju gospodarczego na fundamencie, jakim jest rodzina"

"Karta rodziny" to zbiór zasad, jakimi, jak zadeklarował prezydent Duda, będzie się kierował, podejmując decyzje o podpisywaniu ustaw uchwalanych przez parlament. Zakłada ona m.in. wsparcie dla rodzin i dla seniorów, obronę instytucji małżeństwa, ochronę dzieci przed ideologią LGBT i rynek pracy przyjazny rodzinie.