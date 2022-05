Maląg: dotacje rządowe pozwalają odbudowywać gospodarkę i przygotowywać do uczestniczenia w odbudowie Ukrainy

Dotacje rządowe pozwalają odbudowywać gospodarkę po okresie pandemii i przygotowywać do tego, żeby móc aktywnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy - poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej w Kaliszu szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Jak dodała, ogłoszone w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego dotacje na inwestycje strategiczne to kolejny duży impuls do rozwoju gospodarczego również tych mniejszych samorządów.

"Dotacje rządowe pozwalają odbudowywać gospodarkę po okresie pandemii i przygotowywać do tego, żeby móc aktywnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy" - podkreśliła minister.

W ramach drugiej edycji rządowego programu Polski Ład rząd przeznaczył na inwestycje strategiczne ponad 20 mld zł dotacji w skali całego kraju, z czego do okręgu kalisko-leszczyńskiego trafi miliard złotych.

"Ponad 162 mln złotych trafi do Kalisza i powiatu kaliskiego" - przekazała minister w Kaliszu.

Marlena Maląg zauważyła, że podczas dwóch edycji Polskiego Ładu region kaliski otrzymał łącznie 277 mln zł.

"To jest dowód na konsekwentne działanie polskiego rządu we wsparciu dużych i małych aglomeracji, by zrównoważony i dynamiczny rozwój całego kraju stał się faktem" - powiedziała szefowa MRiPS.

Dotacje zostaną przeznaczone na inwestycje strategiczne. "Środki trafią na budowy dróg, szkół, przeszkoli, nowoczesnej infrastruktury fotowoltaicznej oraz rozbudowę i doposażenie szpitali" - powiedziała.

Zdaniem Maląg dobre projekty tworzą się dzięki współpracy rządu z samorządem; podkreśliła, że wnioski składali samorządowcy bez jakiejkolwiek interwencji rządu.

Obecny na konferencji poseł Jan Dziedziczak zauważył, że inwestycje w infrastrukturę drogową obszarów wiejskich i miejskich przekładają się na dobre życie mieszkańców.

Każdy z samorządów - jak wyjaśnił poseł Tomasz Ławniczak - mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski. "W okręgu kalisko-leszczyńskim, z którego wszyscy pochodzimy i zdobyliśmy z tego terenu mandaty, jest 86 jednostek samorządu terytorialnego. Co ważne, wszystkie otrzymały jakąś dotację na inwestycje" - powiedział.

Do Kalisza trafi 24 mln zł. Prezydent Krystian Kinastowski powiedział, że za pieniądze zostaną zrealizowane dwie inwestycje.

Chodzi o gruntowną przebudowę targowiska przy ul. 3-maja i budowę nowego połączenia drogowego od ul. Budowlanych do ul. Księżnej Jolanty, które ma w przyszłości odciążyć ulicę Częstochowską i ułatwić dojazd do giełdy kaliskiej.

