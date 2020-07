Maląg: dzięki współpracy samorządu, rządu, udało się przejść w miarę suchą nogą przez ten trudny czas

Dzięki wspólnym działaniom samorządu, rządu, udało się tak naprawdę przejść w miarę suchą nogą przez ten trudny czas – powiedziała w piątek w Poznaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Goszcząca w piątek w Poznaniu szefowa MRPiPS Marlena Maląg odnosząc się do działań rządu podejmowanych w związku z pandemią koronawirusa podkreśliła, że "patrząc globalnie na to, co w naszym kraju od miesiąca marca się zadziało w związku z pandemią koronawirusa, należy pokazać, że to właśnie dzięki tym wspólnym działaniom samorządu, rządu, udało się tak naprawdę przejść w miarę suchą nogą przez ten trudny czas".

"To są konkretne decyzje, które zapadły w miesiącu marcu, a dzisiaj jest tak zwane: sprawdzam" - dodała.

Minister wskazała, że tym "sprawdzianem" dla rządu jest przede wszystkim obecny rynek pracy. Jak zaznaczyła, "pierwsze decyzje i pierwsze działania, które musieliśmy podjąć, to przede wszystkim były - wyznaczone przez prezydenta Andrzeja Dudę, przez premiera Mateusza Morawieckiego - działania w celu ratowania miejsca pracy. To był priorytet dla tworzenia instrumentów wsparcia".

"Resort rodziny akurat miał to zadanie do wykonania, czyli przygotowanie tych mechanizmów wsparcia. W skali całego kraju do wczoraj przekazaliśmy 113 mld zł na ratowanie miejsc pracy - i te miejsca pracy rzeczywiście zostały ochronione. To są realnie pieniądze przekazane, czy przez tarczę antykryzysową, finansową, czy Bank Gospodarstwa Krajowego, czy różne mechanizmy wsparcia" - mówiła.

Dodała, że na ratowanie miejsc pracy do Wielkopolski trafiło już łącznie prawie 13 mld zł.

Minister przypomniała również, że stopa bezrobocia na końcu miesiąca czerwca wyniosła 6,1 w skali kraju. Wskazała, że przybyło 100 tys. osób bezrobotnych, które zostały objęte wsparciem.

Dodała, że kolejnym krokiem, aby wychodzić ze spowolnienia gospodarczego są inwestycje. Jak mówiła, zarówno te inwestycje dzięki środkom z zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - 6 mld zł w skali całego kraju, ale także m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok ruszył w czwartek. Do wielkopolskich samorządów w ramach FDS trafi blisko 228,7 mln zł.