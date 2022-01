Maląg: Inflacja spowodowana jest pandemią i polityką klimatyczną UE

Inflacja spowodowana jest przede wszystkim skutkami popandemicznymi, polityką klimatyczną UE a także cenami gazu. - oceniła szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Marlena Maląg na poniedziałkowej konferencji prasowej była pytana przez dziennikarzy m.in. o kwestię wysokiej inflacji. Według niej rząd "bardzo szybko zareagował na sytuację związaną z inflacją".

Minister przekonywała, że obecna inflacja spowodowana jest przede wszystkim skutkami po pandemicznymi, polityki klimatycznej UE a także cenami gazu. Dodała, że polski rząd reaguje na to głównie poprzez wprowadzenie działań osłonowych dla obywateli. Wymieniła tu tzw. pierwszą Tarczę antyinflacyjną z ponad 10 mld budżetem, która m.in. obniżyła VAT na energię oraz wprowadziła dodatki osłonowe. W zależności od dochodu i wielkości gospodarstwa wahają się one od 400 do 1400 zł. Maląg zwróciła uwagę, że dla tych którzy ogrzewają się węglem dodatki rozpoczynają się od 500 zł.

Szefowa resortu rodziny dodała, że kolejnym działaniem antyinflacyjnym ma być zapowiadana zerowa stawka VAT na żywność oraz Tarcza antyinflacyjna 2.0, która ma jeszcze bardziej obniżyć ceny paliw.

Maląg przypomniała, że przygotowywane są również przepisy, które mają ograniczyć wzrost cen gazu nie tylko dla gospodarstw indywidualnych, ale również części odbiorców wrażliwych jak np. żłobki, domy pomocy społecznej.

Kilka dni temu w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wz. z sytuacją na rynku gazu. Zakłada on uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających m.in. gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i część odbiorców wrażliwych, np. szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki czy instytucje kultury.

"My cechujemy się tym jako rząd PiS, że w trudnych warunkach nie chowamy się - podejmujemy szybko działania tak jak kiedy rozpoczęła się epidemia w 2020 roku" - podkreśliła na konferencji minister. Zwróciła uwagę, że szybkie działania podjęte przez rząd w związku z pandemią pozwoliły ratować miejsca pracy, a obecna stopa bezrobocia jest niższa niż przed wybuchem pandemii COVID-19.

Uczestniczący w konferencji rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył z kolei, że działaniem, powodującym obniżenie cen w różnych obszarach jest obniżanie podatków. "Polski Ład to jest rekordowe obniżenie podatków, bo to jest 17 mld zł, które trafia do kieszeni Polaków dzięki obniżce podatków , poprzez wyższą kwotę wolną. Ale są również takie działania jak obniżenie VAT na paliwo, energię elektryczną, na gaz. Wszystkie możliwe działań polski rząd realizuje" - stwierdził.

Jak dodał, we wtorek "pan premier ogłosi kolejny pakiet, dotyczący wspierania Polaków, obniżania cen gdzie to możliwe poprzez obniżanie podatków".

Müller zaapelował też do przewodniczącego PO Donalda Tuska aby "włączył się w działania dotyczące reformy systemu ETS". "To co może dzisiaj zrobić to wspomóc działania polskiego rządu, żeby zreformować patologiczny system handlu emisjami, który powoduje, że kilkadziesiąt procent ceny energii w Polsce zależy od spekulantów emisjami" - oświadczył rzecznik rządu.

