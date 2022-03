Maląg: już ponad 2,6 mln wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy

Rodzice złożyli już ponad 2,6 mln wniosków o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, które obejmują ponad 4,2 mln dzieci – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie z programu przysługuje na ok. 6,6 mln dzieci.

Program "Rodzina 500 plus" ma charakter powszechny i przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziców i liczbę dzieci w rodzinie.

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

"Liczba przyjętych wniosków sięga już 2,64 mln i obejmuje ponad 4,2 mln dzieci. Proces rozpatrywania wniosków przebiega sprawnie. Ponad 3,5 mln dzieci już ma przyznane świadczenie na nowy okres rozliczeniowy. Wypłaty rozpoczniemy w czerwcu" - poinformowała PAP minister rodziny Marlena Maląg.

Przypomniała, że wnioski można składać tylko drogą elektroniczną - na platformie PUE ZUS, poprzez portal Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Świadczenie będzie wypłacane na konto bankowe. Wnioski powinni złożyć wszyscy rodzice i opiekunowie.

Jeżeli rodzic złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

Dla wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca bieżącego roku.

Natomiast, rodzice, którzy złożą wniosek na nowy okres świadczeniowy po 30 czerwca 2022 r., świadczenia wychowawcze będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku. Dotychczas w ramach trwającego od kwietnia 2016 roku programu "Rodzina 500 plus" rodzice otrzymali już ponad 177,9 mld zł. Świadczenie przysługuje na ok. 6,6 mln dzieci.

