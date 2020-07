Maląg: Już ponad 470 tys. złożonych wniosków w programie „Dobry start”

Od 1 lipca złożono już ponad 470 tys. wniosków w programie „Dobry start” - mówiła w niedzielę w Rawiczu (wielkopolskie) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, świadczenie to już jest wypłacane rodzinom.

"Od pięciu lat budujemy +Polskę plus+, Polskę przyjazną rodzinom. Programy, które zostały wprowadzone zaraz na początku, czyli od 1 kwietnia 2016 roku: Program Rodzina 500 Plus - to ponad 114 mld zł, które już trafiły do rodzin. Trzeci rok realizujemy program +Dobry start+, czyli wyprawkę na rozpoczęcie roku szkolnego. W dwóch poprzednich edycjach ok. 3 mld zł trafiło rok rocznie do 4,5 mln uczniów. W tym roku budżet programu to ok. 1,5 mld zł" - mówił Maląg.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przypomniała, że nabór wniosków do programu "Dobry start+ ruszył - w formie elektronicznej - 1 lipca.

"Można by powiedzieć, że z jednej strony rodzice myślą o tym, aby zorganizować teraz dzieciom wakacje. Natomiast informacja o tym, że 1 września szkoły ruszą normalnie, w normalnym trybie, pokazuje jakie jest zainteresowanie rodziców tym programem i widzimy też jakie jest przygotowanie przede wszystkich tych programów rządowych. Do tej pory - według danych na piątek - wniosków złożono już ponad 470 tys. - i świadczenie te już są wypłacane" - wskazała.

Maląg podkreśliła, że środki z programu "Dobry start" to realne wsparcie dla rodzin przed rozpoczęciem roku szkolnego.

"Wiemy, że z każdym rozpoczęciem roku są koszty związane z przygotowaniem ucznia. Podręczniki uczniowie otrzymują darmowo, natomiast przygotowanie, wyposażenie tornistrów szkolnych - to są koszty i to jest realne wsparcie, które jest realizowane i będzie realizowane" - mówiła.

Przypomniała również, że zarówno programy wpierające rodziny z małymi dziećmi, jak i programy wpierające seniorów są zagwarantowane w Karcie Rodziny podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. "Jest to więc perspektywa na kolejne lata dla przede wszystkim wspierania polskich rodzin" - zaznaczyła.

Świadczenie z programu "Dobry start" to 300-złotowe wsparcie na wyprawkę szkolą. Przysługuje ono wszystkim uczniom do 20. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do 24. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o świadczenie "Dobry start" od 1 lipca rodzice mogą składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal usług elektronicznych ZUS. Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia.