Maląg: na ratowanie miejsc pracy przeznaczyliśmy ponad 192 mld zł

Ponad 192 mld zł z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej trafiło na ratowanie miejsc pracy, na ratowanie polskiej gospodarki – wskazała we wtorek w Żyrardowie (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej w kompleksie Aqua Żyrardów przypomniała, że blisko rok temu prezydent Andrzej Duda podpisał w tym miejscu ustawę w sprawie trzynastej emerytury. Podkreśliła, że w tym roku seniorzy po raz trzeci otrzymają to świadczenie.

Maląg zwróciła uwagę, że ostatni rok wiele zmienił za sprawą epidemii. "Wytyczne, które przed rządem postawił pan premier Mateusz Morawiecki, to z jednej strony zdrowie i życie Polaków, a z drugiej - ratowanie miejsc pracy. Te działania są cały czas kontynuowane" - powiedziała minister.

Dodała, że "rząd skutecznie walczy z epidemią". "Ponad 192 mld zł z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej trafiło na ratowanie miejsc pracy, na ratowanie polskiej gospodarki" - wskazała.

Przywołała także dane za rok 2020, z których wynika, że PKB spadł o 2,8 proc., gdzie średnia w UE wynosi 7,4 proc. "Środki pomocowe przewidziane dla branż dotkniętych pandemią stanowią ponad 9,4 proc. naszego PKB. To plasuje nas wśród państw Unii Europejskiej na podium" - podkreśliła minister.

Zaznaczyła, że w kraju, mimo pandemii, realizowane są duże inwestycje na szczeblu rządowym i samorządowym. "W Żyrardowie realizowany jest pilotażowy projekt centrów usług społecznych. To ustawa, która powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Realizujemy przedsięwzięcie 100-milionowe na terenie całego raju, gdzie powstanie 30 miejsc wsparcia ludzi młodych, niepełnosprawnych, seniorów, aby w jednym miejscu byli otoczeni pełną kompleksową opieką" - powiedziała szefowa MRiPS.

"Czasami zastanawia mnie tylko, kiedy słucham opozycji, sobotniej wypowiedzi pana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki, który mówi o tym, że trzeba zadbać o ludzi. Szkoda tylko, że przez 8 lat rządów PSL, Platformy Obywatelskiej, wtedy człowiek nie był w centrum uwagi" - powiedziała minister.

Podkreśliła, że rząd musi podejmować takie działania, aby przygotować gospodarkę do wyjścia z kryzysu po trudnym czasie pandemii. "Tylko w budżecie na rok 2021, pomimo trudnej sytuacji, (...) 80 mld zł przeznaczono na programy społeczne" - dodała Maląg.

Z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk przypominała o programach wspierających przedsiębiorców, jakie rząd przygotował w związku z pandemią. Zapewniła, że ta pomoc będzie przedłużana o kolejne tygodnie lub miesiące, jeśli tego będzie wymagała sytuacja.

"Tarcza Finansowa 2.0 to kolejny projekt, który został stworzony równolegle do Tarczy Branżowej. 28 lutego skończyły się nabory do tej tarczy i można podsumować, jak to wygląda w liczbach: 45 tys. przedsiębiorstw wykorzystało środki z tarczy finansowej FPR 2.0. To prawie 300 tys. pracowników, którzy dzięki tym środkom finansowym mogą dalej liczyć na zatrudnienie. To ponad 6,5 mld zł skierowanych do przedsiębiorców" - powiedziała.

Dodała, że "czas oczekiwania w ramach Tarczy 2.0 to 1, 2, 3, maksymalnie 4 dni, jeżeli sytuacja była na tyle skomplikowana, że tego wymagała". "Przedsiębiorcy sami zgłaszają się do nas, stwierdzając, że ta pomoc była szybka, sprawna, wnioski były (...) kierowane do przedsiębiorców drogą elektroniczną" - dodała.

Zapewniła, że pomoc będzie również kierowana do przedsiębiorców z Warmii i Mazur, gdzie wprowadzono kolejne rozporządzenia w związku z dużą liczbą zakażeń SARS-CoV-2.

Semeniuk przypomniała również o dwóch kolejnych programach: Krajowym Planie Odbudowy i Polskim Nowym Ładzie premiera Mateusza Morawieckiego. "Tutaj można pół żartem, pół serio odnieść się do +recepty na kryzys+ Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, opozycja próbuje zrobić +receptę na kryzys". Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, wdraża leki, których zadaniem jest nadać odporność organizmowi w postaci polskiej gospodarki składającej się ze strategicznych działów gospodarczych" - powiedziała Semeniuk.

W sobotę politycy PO zaprezentowali pakiet rozwiązań, tzw. receptę na kryzys. Zakłada ona m.in. czasowe obniżenie VAT-u do 5 proc. dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, kwotę wolną od podatku 10 tys. zł i rekompensatę dwóch semestrów dla studentów, którzy stracili pracę, a chcą nadal studiować. PO proponuje też rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedziele, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców, a także odszkodowania dla firm zamkniętych w wyniku pandemii, natychmiastową amortyzację, poprawę jakości prawa i mniej podatków, w tym likwidację tzw. podatku Belki.

Prezydent Żyrardowa Lucjan Chrzanowski przyznał, że miasto odczuło skutki pandemii pod kątem gospodarczym. Przypomniał, że zamknięte są m.in. obiekty sportowo-rekreacyjne. "Miejska spółka Aqua pozyskała dla ratowania swojej sytuacji (...) prawie 900 tys. zł. Jak na warunki żyrardowskie, pieniądze ogromne" - powiedział Chrzanowski. Dodał, że miasto pozyskało pieniądze m.in. w ramach tarczy antykryzysowej.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki ocenił, że "po roku walki z pandemią możemy powiedzieć, że Polska przeszła najbardziej suchą stopą z tych największych gospodarek europejskich". "Prognozy przed polską gospodarką są optymistyczne. Pokazują powyżej 4 proc. PKB na ten rok, dobre prognozy na kolejne lata" - wskazał Małecki. Zaznaczył, że polskie firmy notują dobre wyniki mimo pandemii.

Były minister zdrowia, poseł PiS Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że "nie ma ratowania życia i zdrowia bez sprawnego państwa i nie ma sprawnego państwa bez ochrony życia i zdrowia ludzi". Jak dodał, sygnały płynące z UE pokazują, że "bronimy się na tyle, na ile możemy". "Wydaje się, że ta nasza droga jest drogą środka, która nie tylko ratuje zdrowie i życie, ale też ratuje kraj, gospodarkę, by za chwilę ruszyć do przodu" - podkreślił.

"Pracuję normalnie w szpitalu i widzę, jak wiele musimy zrobić, żeby odbudować się, odbudować nasze zdrowie, naszą ochronę zdrowia po tej pandemii" - dodał Szumowski.