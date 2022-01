Maląg: Na rozwiązaniach Polskiego Ładu skorzysta ok. 94 proc. emerytów i ok. 98 proc. rencistów

Na rozwiązaniach Polskiego Ładu skorzysta ok. 94 proc. polskich emerytów i ok. 98 proc. rencistów - powiedziała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Maląg spotkała się z dziennikarzami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jak zaznaczyła, wprowadzenie 30-tysięcznej kwoty wolnej od podatku wprowadza "rozwiązania korzystne dla ponad 90 proc. Polaków".

"W kieszeniach Polaków - zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów - pozostanie ponad 17 mld zł. I to są fakty" - stwierdziła.

Poinformowała, że ta konferencja rozpoczyna cykl konferencji prasowych, które będą odbywać się w całej Polsce, w każdym mieście wojewódzkim, o godz. 11. Jak wyjaśniła Maląg, celem konferencji będzie to, aby płatnicy składek "mieli wsparcie".

"My przez ten okres, przez te 3 tygodnie, intensywnie działamy, MF intensywnie działa, ale przede wszystkim, jeżeli jest potrzeba, to udzielamy bezpośredniej, indywidualnej informacji" - zapewniła.

Wyjaśniła, że informacje, które zostaną przedstawione na konferencji, pokażą, co zrobić, aby osoby, które na początku 2022 r. otrzymały niższe wynagrodzenia, otrzymały wyrównanie.

Maląg przypomniała, że emeryci, którzy pobierają emerytury do wysokości 12 800 zł nie stracą po wejściu w życie Polskiego Ładu, a emeryci pobierający świadczenia do wysokości 4 920 zł skorzystają na tych rozwiązaniach. "Polski Ład jest korzystny dla emerytów" - oceniła.

Zastrzegła, że w portfelu osoby pobierającej świadczenie na poziomie 2 500 zł brutto dzięki nowym rozwiązaniom podatkowym zostanie w ciągu roku ok. 2 250 zł.

"Osoby, które mają świadczenia powyżej 4 921 zł, do 12 800 zł - dla tych osób rozwiązania Polskiego Ładu będą neutralne" - mówiła.

Maląg poinformowała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest "w pełnej gotowości". "Te osoby, które w styczniu mogły stracić na wysokości pobranej zaliczki podatkowej - to zostanie wyrównane w miesiącu lutym, w terminie wypłaty rent i emerytur ta różnica zostanie dopłacona i będzie wyspecyfikowana na przelewie, aby ta osoba mogła to zauważyć. To dotyczy ponad 430 tys. osób" - zastrzegła. Dodała, że na rozwiązaniach Polskiego Ładu skorzysta ok. 94 proc. polskich emerytów i ok. 98 proc. rencistów.

Zapowiedziała, że w kwietniu zostanie wypłacona po raz kolejny 13. emerytura.

Jak wyjaśniła Maląg, dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, ale wciąż są aktywne zawodowo, został wprowadzony PIT-0, "aby ich świadczenia realnie były wyższe". "Składka będzie odprowadzana, więc w momencie, gdy podejmą decyzję o przejściu na emeryturę, emerytura będzie wyższa" - zapowiedziała.

