Maląg: najwięcej wniosków o pożyczki rozpatrzono na Podlasiu, a najmniej na Mazowszu (aktualizacja)

Najwięcej wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców rozpatrzono w woj. podlaskim (83 proc.), a najmniej w mazowieckim (41 proc.) - poinformowała we wtorek minister RPiPS Marlena Maląg. Z danych resortu wynika, że w Warszawie pozytywnie rozpatrzono 14 proc. wniosków.

Minister Maląg poinformowała na konferencji prasowej, że dotychczas do urzędów pracy w całym kraju złożono 1,5 mln wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, z czego 913 tys. już rozpatrzono pozytywnie (61 proc. wniosków) na łączną kwotę 4,55 mld zł.

"Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to pomoc, która powinna bezproblemowo docierać do firm. Przygotowaliśmy prosty wniosek o udzielenie pożyczki, a procedury rozpatrywania wniosku przez urzędy zostały maksymalnie uproszczone" - przekonywała.

"To zadanie jest bardzo dobrze realizowane przez woj. łódzkie, podlaskie, zachodniopomorskie czy warmińsko-mazurskie. Tutaj ta średnia województw jest wyższa niż średnia kraju" - powiedziała minister. Zauważyła, że za tymi danymi wojewódzkimi stoją konkretne miasta i podziękowała samorządom, które sprawnie realizują wypłatę mikropożyczek.

"To podziękowanie na pewno należy się pani prezydent Łodzi (Hannie Zdanowskiej - PAP) - 70 proc. zrealizowanych i wypłaconych wniosków z mikropożyczki" - powiedziała Maląg. Podała, że w Gorzowie Wlkp. pozytywnie rozpatrzono już 85 proc. wniosków o pożyczki, w Białymstoku - 73 proc., Łodzi - 70 proc., a w Szczecinie - 68 proc.

"Ale niestety na końcu tej statystyki wojewódzkiej jest woj. mazowieckie, którego procent wykonania wypłat wynosi 41. Niestety na ten procent ma wpływ realizacja tego świadczenia przez miasto stołeczne Warszawa" - powiedziała minister. Z danych przedstawionych przez MRPiPS wynika, że w Warszawie pozytywnie rozpatrzono 14 proc. wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

W związku z tym - poinformowała Maląg - we wtorek odbyła robocze spotkanie z wiceprezydentem Michałem Olszewskim odpowiedzialnym za realizację pożyczek. Jak mówiła, w stolicy widać pewien postęp w rozpatrywaniu wniosków o mikropożyczki, bo półtora tygodnia temu zrealizowano 5 proc. wniosków, a teraz - 14 proc.

Wskazała, że do tej pory warszawscy przedsiębiorcy złożyli 109 tys. wniosków, z czego 15 tys. wniosków rozpatrzono pozytywnie. "A więc na wypłaty czeka jeszcze 95 tys. warszawskich przedsiębiorców. Zachęcam prezydenta o nadzór nad wypłatami, aby świadczenia były jak najszybciej wypłacane, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, którzy na nie czekają" - stwierdziła szefowa MRPiPS.

"Chciałabym też odnieść do wypowiedzi (prezydenta Warszawy Rafała) Trzaskowskiego, który dzisiaj mówił o wiarygodności, zaufaniu. Z tym się zgadzam, że raz dane słowo jest bardzo cenne i trzeba je dotrzymywać - to robi nasz rząd" - mówiła Maląg. Dodała, że rząd zrobił "wszystko, by pieniądze na pożyczki trafiły na czas do wszystkich urzędów pracy, także do urzędu pracy miasta stołecznego Warszawy".

"Prezydent Warszawy powiedział, że Warszawa wypłaciła 80 mln zł i że jest liderem w skali kraju" - stwierdziła minister. Powołując się na statystyki resortu zauważyła, że 76 mln zł to "mniej niż 104 mln zł wypłacone w Łodzi, mniej niż 91 mln zł, które wypłacono w Gdańsku i mniej niż 85 mln zł wypłacone we Wrocławiu". Dodała też, że w Warszawie przedsiębiorcy złożyli wnioski na ponad pół miliarda złotych, a zrealizowano pozytywnie jedynie 76 mln zł.

"Wiarygodnośc jest rzeczywiście podstawą i chciałabym, żeby działała w dwie strony" - zaznaczyła minister Maląg.

Poinformowała również, że na 340 powiatowych urzędów pracy w kraju 110 na bieżąco wypłaca pożyczki. "Za to serdecznie dziękuję" - powiedziała.