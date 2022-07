Maląg o wsparciu rządu dla Polaków: państwo stara się nie pozostawić obywateli samych sobie

Państwo stara się nie pozostawić obywateli samych sobie - powiedziała w poniedziałek w miejscowości Gostkowo (woj. wielkopolskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odnosząc się do wsparcia dla Polaków w czasie pandemii i wojny w Ukrainie.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wręczyła w poniedziałek w miejscowości Gostkowo promesy samorządowcom w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja III PGR; powiat i gminy powiatu rawickiego otrzymają ponad 17 mln zł.

"To wielka radość, że po raz kolejny możemy spełniać marzenia. Te marzenia mieszkańców i samorządowców, które są bardzo potrzebne. Obszary popegeerowskie to te tereny, które zostały zapomnienie; przez wiele lat nie były czynione inwestycje. A przede wszystkim zrównoważony, dynamiczny rozwój całego naszego kraju - to jest nasz priorytet. I to staramy się poprzez różnorakie inwestycje realizować wspólnie z samorządowcami" - mówiła minister Maląg.

Dodała, że bardzo istotne w tych działaniach jest też to, że są to inwestycje i pomysły, które są konsultowane i przedyskutowane z mieszkańcami. "Te projekty mają zmieniać oblicze, mają służyć właśnie mieszkańcom" - zaznaczyła.

"Tutaj na tym terenie, gdzie jesteśmy, gdzie powstanie hala, która mogłaby być tak naprawdę w sferze marzeń - a my chcemy żeby te marzenia się zrealizowały, żeby dzieci mogły korzystać z tej infrastruktury nie tylko w wielkim miastach, ale właśnie w najmniejszych miejscowościach" - podkreśliła.

Dodała, że bardzo cieszy ją także fakt, że ten rządowy program jest realizowany "w tym trudnym czasie, w jakim jesteśmy". Jak mówiła, "czas walki z pandemią koronawirusa, gdzie ochroniliśmy miejsca pracy, co przekłada się - co wielokrotnie powtarzam - na dzisiejszą sytuację na rynku pracy. Najniższe bezrobocie od 32 lat, bo 4,9 (wynosi) stopa bezrobocia. Jesteśmy drugim państwem w Europie z najniższym bezrobociem, ale także dzięki właśnie tej silnej interwencji państwa w tamtym czasie, kiedy rozpoczął się w Polsce COVID-19".

Minister Maląg zaznaczyła, że obecnie "troszeczkę ta gospodarka wyhamowuje", ale wskazała, że ma na to wpływ m.in. sytuacja związana z wojną w Ukrainie.

Przede wszystkim państwo stara się nie pozostawić obywateli samych sobie. Podejmujemy konkretne działania, takie jak m.in. tarcza antyinflacyjna, dodatki osłonowe, które trafiają do Polaków, ale także ustawa, która przyjęta została na ostatnim posiedzeniu Sejmu, oczywiście dalej będzie procedowana - dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński wczoraj powiedział, pan premier Mateusz Morawiecki też w swoich wypowiedziach podkreśla, że przede wszystkim troszczymy się o to, aby ta zima, która ze względu na sytuację, która jest na Ukrainie, atak Rosji na Ukrainę, dla Polaków była łagodna" - mówiła.

"Dlatego też gwarancja, że ten węgiel będzie, ten węgiel już do Polski płynie, dlatego też chciałabym państwa uspokoić, abyśmy przede wszystkim te działania, które państwo pojmujecie jako mieszkańcy, aby zabezpieczyć swoje domy, były rozważne. Abyśmy teraz poczekali, za chwilę te dostawy węgla na terenie Polski będą, będzie można już zakupić po cenach rynkowych, ale to 3 tys. zł wsparcia dla wszystkich gospodarstw domowych, które się zarejestrowały, które opalają swoje domostwa węglem - jak najbardziej będzie realizowane" - dodała.

W trakcie poniedziałkowej wizyty w Wielkopolsce promesy zostały wręczone także podczas spotkania z samorządowcami w miejscowości Pudliszki.

