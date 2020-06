Maląg: ochroniliśmy ok. 5 mln miejsc pracy

Ochroniliśmy ok. 5 mln miejsc pracy, dzięki przekazaniu 80 mld zł wsparcia z Tarcz, które trafiło do przedsiębiorców - podkreśliła w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że m.in. bon turystyczny również pozwoli ochronić miejsca pracy i wesprze polskie rodziny.

"Do wczoraj prawie 80 mld zł wsparcia z różnych instrumentów przygotowanych w ramach Tarcz, które trafiło do przedsiębiorców pomogło utrzymać miejsca pracy. Śmiało możemy powiedzieć, że na ten moment ochroniliśmy ok. 5 mln miejsc pracy" - powiedziała na brifingu Maląg.

Dodała, że te mechanizmy wsparcia, zwrócone są na człowieka, na polską rodzinę, aby pomóc im przetrwać ten trudny czas.

Jak wskazała, jednym z mechanizmów jest dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł wypłacany przez 3 miesiące.

"Dziś dla rodziny jest wyjątkowy dzień, bo pan prezydent Andrzej Duda zaproponował 7 filarów +Karty Rodziny+ przewidującej m.in. wsparcie finansowe dla rodzin i wsparcie seniorów" - powiedziała. Jak zaznaczyła do tej pory do polskich rodzin w ramach programu "Rodzina plus" trafiło już 108 mld zł.

Szefowa ministerstwa rodziny wskazała, że kolejnym, nowym wsparciem dla rodzin jest bon turystyczny to kolejna inwestycja w rodzinę, a z drugiej strony wsparcie dla wyjścia z kryzysu branży turystycznej. Dodała, że bon turystyczny skierowany jest dla dzieci, ale przede wszystkim będzie go można zrealizować w Polsce, co w ten sposób zasili branżę turystyczną środkami finansowymi".

Towarzyszący minister Marlenie Maląg podczas brifingu wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy wskazał, że bon turystyczny oprócz efektu wsparcia dla polskich rodzin, będzie też wsparciem dla branży turystycznej w Polsce, która bardzo dużo straciła przez epidemię.

Dodał, że firmy turystyczne również skorzystały z mechanizmów wsparcia w ramach Tarcz: antykryzysowej i finansowej. "Do 12 tysięcy firm turystycznych trafiło już ok. 4 mld zł wsparcie" - podkreślił.

Wiceminister rozwoju wskazał, że resort nie przewiduje specjalnej tarczy dla branży turystycznej. Jak wyjaśnił, nie byłoby to sprawiedliwe względem innych branż, które równie dużo straciły. Poza tym firmy turystyczne mogą i korzystają z tych samych rozwiązań co inne branże w ramach wspomnianych Tarcz antykryzysowych" - dodał Gut-Mostowy.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zapowiedział w środę wprowadzenia "Karty Rodziny", która m.in. ma gwarantować finansowe świadczenia prorodzinne. W sobotę prezydent zapowiedział uruchomienie bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego. W poniedziałek poinformował, że bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko będzie przyznawany niezależnie od poziomu dochodów; będzie miał formę elektroniczną i będzie ważny do końca 2021 r.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła w poniedziałek, że pierwsze płatności z bonu turystycznego planowane są na ostatni tydzień lipca. Wskazywała również, że szacowana wartość bonów - ok. 3 mld zł - to "wsparcie, jakiego branża turystyczna jeszcze nie miała".