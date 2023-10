Maląg: osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do godnego, niezależnego, samodzielnego życia

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała we wtorek promesy w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna” m.in. na budowę integracyjnego placu zabaw w przedszkolu w Wieluniu. "Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do godnego, niezależnego, samodzielnego życia" – zaznaczyła.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej odwiedziła we wtorek Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w woj. łódzkim, gdzie przekazała promesy dla miasta Wielunia oraz powiatu wieluńskiego w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

Dotację otrzymała m.in. integracyjna placówka, na terenie której powstanie plac zabaw przystosowany również dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Jak przyznała minister Maląg, program "Dostępna przestrzeń publiczna" jest efektem m.in. zainicjowanego przez posła Pawła Rychlika spotkania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z rodzicami przedszkolaków z Wielunia, którzy przedstawili swój pomysł na poprawienie integracji dzieci poprzez zabawę na placu zabaw.

"Ten pomył przekuł się w konkretny program +Dostępna przestrzeń publiczna+ realizowany dziś przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samorządy i inne podmioty mogą ubiegać się w nim m.in. na dofinansowanie do budowy placów zabaw z pełną dostępnością, czy niwelowanie barier architektonicznych w placówkach medycznych, kościołach, instytucjach kultury" - wyjaśniła.

Poinformowała, że w rozstrzygniętym konkursie wybrano do dofinansowania 780 projektów w całym kraju, na łączną kwotę ponad 160 mln zł.

"Do gminy Wieluń trafia 550 tys. zł na ten wymarzony plac zabaw, który będzie służył dzieciom i integrował środowisko. Środki trafią też do powiatu wieluńskiego - to kwota ponad 51 tys. zł na likwidację barier architektonicznych oraz zadania związane z pętlą indukcyjną" - dodała minister rodziny i polityki społecznej.

Jak podkreśliła minister Maląg, działania rządu Zjednoczonej Prawicy są ukierunkowane na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Zwróciła m.in. uwagę na wdrażanie w pełni Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przyjęcie przez rząd strategii na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz działające w ramach Funduszu Solidarnościowego programy wspierające takie osoby.

"Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do godnego, niezależnego, samodzielnego życia" - zaznaczyła.

Program "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i ma na celu eliminowanie trudności, barier w uczestnictwie w życiu publicznym. Składa się z czterech modułów. Pierwszy z nich to likwidacja barier architektonicznych w samorządach. Kolejny dotyczy likwidacji barier w miejscach kultu religijnego. Trzeci moduł odnosi się do likwidacji barier na placach zabaw. Czwarty - obejmuje podmioty lecznicze, w tym dostępność gabinetów ginekologicznych.