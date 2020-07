Maląg: państwo powinno pomagać osobom potrzebującym wsparcia

Państwo powinno być tam i pomagać tym osobom, które tego wsparcia potrzebują, a osoby z niepełnosprawnościami tego potrzebują – mówiła szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Minister podpisała umowy na utworzenie nowych środowiskowych domów samopomocy w Wielkopolsce.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła w piątek w Poznaniu, że od pięciu lat systematycznie zwiększa się suma pieniędzy przekazywanych w ramach wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Jak mówiła, "kiedy porównamy rok 2015, rok 2020 - to wsparcie, które zostało przekazane z 15 mld zł w skali kraju (wzrosło - PAP) do 27 mld zł w tym roku".

"To przede wszystkim tworzenie systemowych rozwiązań, które mają wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Od utworzenia funduszu solidarnościowego, poprzez programy rządowe, takie jak opieka wytchnieniowe, asystent osoby niepełnosprawnej, także opieka dla osób niepełnosprawnych i tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To są właśnie wyzwania tego czasu" - mówiła.

Dodała, że "państwo powinno być tam i pomagać tym osobom, które tego wsparcia potrzebują, a osoby z niepełnosprawnościami tego potrzebują".

Minister zaznaczyła, że bardzo ją cieszy dobra współpraca w tym zakresie z lokalnymi samorządami. "To właśnie dobra współpraca samorządu, administracji rządowej, rządu z prezydentem, pokazuje, że można tworzyć dobre rzeczy" - mówiła.

Szefowa MRPiPS wskazała, że obecne działania resortu dążą do tego, aby na mapie całego kraju przede wszystkim niwelować tzw. białe plamy, aby w każdym powiecie był co najmniej jeden dom samopomocy.

"U nas w Wielkopolsce można powiedzieć, że to nam się udaje i to zadanie jest wykonane. W Polsce jeszcze brakuje 27 powiatów do tego, abyśmy tę mapę mieli w pełni wypełnioną. Ale jeżeli chodzi o nakłady, które są dedykowane właśnie ośrodkom wsparcia w tym ostatnim czasie, one wzrosły o 76 proc. - porównując rok 2015 do roku obecnego. Obecnie nakłady na ośrodki wsparcia w skali całego kraju to jest ponad 760 mln zł. W Wielkopolsce one wzrosły dwukrotnie" - podkreśliła.

W województwie wielkopolskim środowiskowe domy samopomocy działaja w 31 z 35 powiatów. W piątek minister Maląg wraz z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem podpisała umowy na utworzenie trzech nowych środowiskowych domów samopomocy z samorządowcami z powiatu grodziskiego, gminy Przemęt i z gminy Żerków.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie w 2020 r. w woj. wielkopolskim trzech nowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczyło łącznie ponad 2,6 mln zł. Ponadto po uruchomieniu każda placówka w 2020 r. otrzyma dotację na bieżące utrzymanie uczestników i podwyższoną dotację dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, która łącznie wyniesie ponad 146 tys. zł.