Maląg: podmioty ekonomii społecznej świadczą usługi na coraz wyższym poziomie

W tegorocznej edycji konkursu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej" przyznano 164 certyfikaty. To pokazuje, że podmioty ekonomii społecznej świadczą usługi na coraz wyższym poziomie oraz chcą być konkurencyjne - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie w piątek odbyła się gala konkursu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej". Wyróżniono podmioty przyczyniające się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych.

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: debiut roku, najlepszy pracodawca, sukces rynkowy, pożyczka z korzyścią społeczną i społecznie odpowiedzialny samorząd.

"Dzisiejsze podsumowanie to wyzwanie na przyszłość, bo nasze idea będzie mogła być kontynuowana poprzez to, że również w Krajowym Planie Odbudowy zawarte są rozwiązania i środki, które pozwolą realizować różne przedsięwzięcia związane z ekonomią społeczną" - powiedziała minister Maląg.

Zwróciła uwagę, że "w obecnej edycji przyznano 164 certyfikaty". "W poprzednich edycjach łącznie przyznano 370 certyfikaty, co pokazuje, że zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Oznacza to, że podmioty ekonomii społecznej świadczą usługi na coraz wyższym poziomie, a także chcą być konkurencyjne" - oceniła szefowa MRiPS.

Zaznaczyła, że nagrody w dziedzinie ekonomii społecznej pokazują, że można łączyć pomoc drugiemu człowiekowi z biznesem.

Minister Maląg pogratulowała wszystkim podmiotom, które wzięły udział w konkursie. "Dziękuję, że jesteście, że każdego dnia działacie dla drugiego człowieka wyciągając pomocną dłoń" - powiedziała.

Wspomniała, że kategorie, w których przyznano nagrody odpowiadają każdej ze sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podkreśliła, że sukces w biznesie zależy nie tyko od debiutu na rynku i odpowiednich wyników ekonomicznych, ale także do tego, jakim jest się pracodawcom. Jak zaznaczyła - ważne jest tworzenie dobrego klimatu w miejsce pracy, gdzie spędza się sporo czasu. "Nie da się tego zrobić tylko z perspektywy rządu. Do dobrego zażądania pogrzebne są także samorządy, które przyczyniają się do tworzenia przyjaznego klimatu wokół ekonomii społecznej" - stwierdzała minister Maląg.

"Chciałbym rozszerzać działania ekonomii społecznej w ramach konkretnych nowych inicjatyw; żeby były one jak najszersze" - powiedziała szefowa MRiPS.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw.

