Maląg: ponad 76 mld zł trafiło do polskich firm i pracowników

Ponad 76 mld zł trafiło do polskich firm i pracowników, aby zabezpieczyć i ochronić miejsca pracy; to środki z różnych instrumentów – tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej oraz tarczy pomocowej – powiedziała w poniedziałek w Jaworzynie Śl. szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Minister podczas wizyty na Dolnym Śląsku odwiedziła m.in. Fabrykę Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie Śląskie. To firma z 160-letnią tradycją, która dziś jest spółką pracowniczą. "Ta firma, z polską tradycją, pokazuje jak można przetrwać ten trudny czas. Chciałbym być ambasadorem firmy Karolina, nie tylko w Polsce, ale i na świecie" - powiedział minister.

Dodała, że w zawiązku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa ograniczenia wprowadzone w "Karolinie", jeśli chodzi o pracowników, są "symboliczne". "Firma skorzystała, z dofinansowania, które proponujemy w ramach dopłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ma dzięki temu moment oddechu; może dalej prowadzić produkcję, pomimo tego, że kontrahenci różnie funkcjonują" - powiedziała minister wskazując, że 80 proc. produkcji firmy z Jaworzyny Śl. jest wysyłana za granicę.

Minister podkreśliła, że "na dzień dzisiejszy" ponad 76 mld zł trafiło do polskich firm i pracowników, aby zabezpieczyć i ochronić miejsca pracy. "To środki z różnych instrumentów - tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej oraz tarczy pomocowej. To szerokie wsparcie realizowane jest zarówno przez wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, ZUS, ale także Polski Fundusz Rozwoju, a więc wsparcie z tarczy finansowej" - mówiła Maląg.

Dodała, że rządowi zależało przede wszystkim na stworzeniu instrumentów, które pozwolą pracodawcy szybko sięgnąć po pieniądze. "W tym trudnym czasie obowiązkiem rządu było zabezpieczenie płynności finansowej firm, zabezpieczanie wypłat pracownikom, ochrona miejsc pracy" - mówiła minister.

Szefowa MRPiPS dodał, że Dolny Śląska skorzystał z dofinansowania w kwocie około 2 mld z różnych instrumentów pomocowych. "To wsparcie dalej jest realizowane. Musimy dalej realizować politykę wsparcia przedsiębiorstw, ochrony miejsc pracy, naszą politykę społeczną, a więc realizować programy, które mają przede wszystkim służyć polskim rodzinom, a dziś nabierają one nowego wymiaru" - mówiła minister. W tym kontekście Maląg wskazała na programy "500 plus" oraz "13 emerytura".

Minister powiedziała też, że dziś rząd jest zobowiązany do wsparcia firm, aby "przetrwały". "Zależy nam na tym, aby ochronić miejsca pracy, aby jak najmniej wzrosło bezrobocie i abyśmy ten trudny czas przebrnęli w miarę spokojnie" - mówiła.

Dodała, że rząd będzie przyglądał się realizacji wdrożonych już instrumentów pomocowych. "Jeśli będzie taka potrzeba będą kolejne instrumenty wdrażane" - mówiła.

Maląg przypominała też, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu została przejęta ustawa prezydenta Andrzeja Dudy wprowadzającą "dodatek solidarnościowy" dla osób, które straciły prace po 15 marca.

Podczas poniedziałkowej wizyty na Dolnym Śląsku minister odwiedzi też firmę Selena/Libra w Dzierżoniowie oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Maląg weźmie też udział w podpisaniu umów partnerskiej w sprawie realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" i umów w ramach programów "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 i "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020, które zaplanowano w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.