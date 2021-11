Maląg: program Polski Ład pokazuje kierunki działania

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała w piątek, że Polska dobrze poradziła sobie w czasie pandemii. Jej zdaniem teraz musimy jeszcze szybciej się rozwijać. "Dlatego jest program Polski Ład, który pokazuje kierunki działania" – dodała.

Maląg w piątek uczestniczyła w uroczystym otwarciu Centrum Rozwoju Społecznego (CRS) w Boguchwale na Podkarpaciu. Przy CRS działa świetlica dla dzieci i młodzieży, placówka wsparcia dziennego dla rodzin i klub seniora.

Minister podkreśliła w swoim wystąpieniu, że rząd od sześciu lat stara się tworzyć dobry klimat dla Polaków, w każdej najmniejszej miejscowości. "To nas różni od poprzedników, że nie dbamy tylko o wielkie aglomeracje, ale o każdy zakątek polskiej ziemi, bo tam mieszkają Polacy, bo tam jest pozytywna energia, moc i siła" - przekonywała.

Maląg zaznaczyła, że wszystkie rządowe programy mają wspierać polskie rodziny. Dodała, że placówka CRS w Boguchwale jest prekursorem takich obiektów, które mają powstawać w ramach Polskie Ładu.

"Dzisiaj jest potrzeba tworzenie międzypokoleniowych ośrodków, gdzie rodzice mogą przebywać z małymi dziećmi, ale gdzie są też seniorzy. Wspólne przebywanie daje taką ogromną energię" - tłumaczyła.

W swoim wystąpieniu Maląg przypomniała programy, które rząd uruchomił dla polskich rodzin. W tym kontekście wymieniła m.in. program rodzina plus, w którego ramach, jak podała, wypłaconych zostało już do tej pory 165 mld zł, z tej kwoty 10 mld zł trafiło na Podkarpacie. Wymieniła też programy "Dobry start" i " Mama cztery plus".

"To jest ta siła, która pokazuje, że wspieramy rodziny. Tworzymy też miejsca opieki w żłobkach i przedszkolach. W ciągu sześć lat wydaliśmy na tworzenie nowych placówek żłobkowych ponad 2 mld zł, mamy dziś ponad 200 tys. miejsc w żłobkach" - wymieniła.

Minister podkreśliła, że rząd nie zapomina również o seniorach. Przypomniała, że w 2015 r. na dodatkową pomoc dla tej grupy społecznej ówczesny rząd przeznaczał 3,5 mld zł, a dziś jest to ponad 36 mld zł.

Zdaniem Maląg Polska dobrze poradziła sobie w czasach kryzysu wywołanego pandemią i dlatego teraz powinniśmy jeszcze szybciej się rozwijać.

"A to oznacza, że społeczeństwu potrzebna jest dodatkowa siła środków, aby ten rozwój mógł następować. Dlatego jest program Polski Ład, który pokazuje kierunki działania. Priorytetem tego programu jest budowanie Polski szczęśliwych rodzin" - podkreśliła.

Minister rodziny zapowiedziała, że inicjatywa tworzenia placówek międzypokoleniowych jest bardzo cenna i będzie promowana w całym kraju.

Obecna w Boguchwale wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że takie miejsca są bardzo ważne.

"Centrum Rozwoju Społecznego będzie wspierało rodziny w codziennym funkcjonowaniu. Znalazła tu miejsce świetlica dla dzieci i młodzieży oraz placówka wsparcia dziennego dla dorosłych, osób starszych potrzebujących wsparcia lub opieki. To bardzo ważne inicjatywy dla lokalnej społeczności, bo integrują" - mówiła.

Zwróciła się też seniorów i podkreśliła, że w tym miejscu mogą kształtować młodzież, która, jak dodała Jarosińska-Jedynak, jest przyszłością narodu.

"To jest modelowy projekt, który będziemy chcieli pokazywać w całym kraju. To doświadczenie będziemy chcieli wykorzystać także w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE" - zaznaczyła wiceminister.

W Boguchwale w jednym miejscu oferowane będą dla dzieci m.in. bezpłatne zajęcia plastyczno-kreatywne, gimnastyka korekcyjna, taneczna, pomoc korepetytorów czy logopedy. Rodzice skorzystają z poradnictwa prawnego i psychologicznego, warsztatów umiejętności wychowawczych czy edukacyjno-profilaktycznych. Dla seniorów będą tu zajęcia i warsztaty tematyczne z zakresu florystyki, fotografii, muzyczno-wokalne, szachowe, ruchowe i zajęcia z fizjoterapeutą.

CRS powstał w budynku po domu kultury. Koszt modernizacji obiektu wyniósł 5,3 mln zł. Pieniądze pochodziły z regionalnego programu operacyjnego woj. podkarpackiego.

