Maląg: Programy społeczne nie są zagrożone

Programy społeczne rządu nie są zagrożone – zapewniła w poniedziałek w Poznaniu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła też, że sytuacja na rynku pracy jest pod kontrolą, a w 2021 r. w Polsce może wzrosnąć PKB.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej w II Oddziale ZUS w Poznaniu szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że na ratowanie miejsc pracy w związku z kryzysem wywołanym pandemią w kraju wydano ponad 182 mld zł, z czego do Wielkopolski trafiło ponad 20 mld zł.

Powiedziała też, że "nie są zagrożone w żadnym stopniu programy społeczne", że napędzają one konsumpcję, a więc są też "takim małym kołem zamachowym do powrotu do normalności".

Zaznaczyła, że budżet programów społecznych w 2021 r. wynosi około 80 mld zł. Przypomniała, że 1 lutego rozpoczął się kolejny nabór wniosków do programu "Rodzina 500 plus", z którego do tej pory wypłacono ponad 134 mld zł, a obecnie korzysta z niego 6,6 mln dzieci.

"Rodzina jest fundamentem naszych działań i wszystkie działania wspierające gospodarkę mają służyć polskim rodzinom' - podkreśliła minister, wskazując na realizację takich programów, jak "Dobry start czy "Maluch plus".

Zwróciła też uwagę na programy dla seniorów. "W tym roku pakiet Emerytura Plus to 35 mld zł, waloryzacja (emerytur - PAP), po raz trzeci wypłacana 13. emerytura, a także jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w IV kwartale - 14. emerytura" - wyliczyła Maląg.

Minister zaznaczyła, że na początku pandemii w 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce była na poziomie 5,8 proc.

"Przez sześć miesięcy stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 6,1 proc. przy czym według szacunków w grudniu będzie to 6,5 proc. Można byłoby powiedzieć, tak przynajmniej wielokrotnie mówi opozycja, że ta sytuacja nie do końca jest pod kontrolą. Całkowicie jest pod kontrolą" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że wzrost bezrobocia na przełomie roku jest zjawiskiem sezonowym i jest on obecnie niższy niż w 2015 r. Dodała, że aktualnie stopa bezrobocia w Wielkopolsce wynosi 3,8 proc., a pomoc rządowa przyczynia się do utrzymania przez region statusu jednego z liderów gospodarczych w kraju.

"Mechanizmy tarczy, które zostały wprowadzone, tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej całkowicie zadziałały. One są potrzebne właśnie dla ratowania miejsc pracy" - powiedziała Maląg.

Wymieniając świadczenie postojowe, zwolnienie ze składki ZUS, a także wsparcie z tarczy finansowej 2.0 oraz wsparcie w postaci mikropożyczek, podkreśliła, że obecnie 50 rodzajów działalności gospodarczej ujętej w punktach PKD jest objętych dodatkowym wsparciem branżowym. Minister mówiła także o wsparciu przedsiębiorców udzielanym przez Polski Fundusz Rozwoju. Dodała, że spadek PKB o 2,8 proc. w 2020 r. w porównaniu Z 2019 r. "pokazuje, że te działania są skuteczne".

"Prognozy na rok 2021 pokazują, że może być wzrost PKB" - stwierdziła Maląg. Zaapelowała też o wzięcie udziału w programie szczepień przeciw COVID-19.

Wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk przekazał, że od początku uruchomienia rządowego programu antykryzysowego Zakład przyjął 7 mln wniosków o pomoc.

"Do tego czasu wypłaciliśmy ponad 30 mld zł pomocy z tarczy antykryzysowej. W samej tylko Wielkopolsce, która jest jednym z najważniejszych regionów w kraju, ta pomoc wyniosła ponad 2,5 mld zł, z czego 2 mld zł to była pomoc wynikająca ze zwolnienia z opłacenia składek i ponad 550 mln zł świadczenia postojowego. Największa pomoc została wypłacona w Poznaniu - było to 360 mln zł" - wyliczył.