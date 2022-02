Maląg: rodzice złożyli już wnioski o 500 plus dla ponad 1,5 mln dzieci

Rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" na nowy okres na ponad 1,5 mln dzieci – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Do świadczenia uprawnionych jest ok. 6,5 mln dzieci.

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski można składać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

"Wspólnie z rodzinami od kilku lat budujemy Polskę cyfrową. Wnioski o wszystkie świadczenia dla rodzin można składać online. Wnioskowanie o świadczenie 500 plus przebiega sprawnie oraz szybciej niż w poprzednich latach" - podkreśliła minister Maląg.

Poinformowała, że od wtorku na złożenie wniosków zdecydowało się ponad 933 tys. rodziców. Jak dodała, liczba dzieci we wnioskach przyjętych do ZUS to ponad 1,5 mln. Świadczenie przysługuje na ok. 6,5 mln dzieci.

"Zachęcam rodziców do składania wniosków. Warto pamiętać, że by zachować ciągłość wypłaty świadczeń w nowym okresie wniosek należy złożyć do 30 kwietnia" - zaznaczyła szefowa MRiPS.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia, otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie ustalenie prawa do wypłaty 500 plus nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

