Maląg: rodzice złożyli wnioski o "500 plus" dla 6,5 mln dzieci

Złożono już wnioski o "500 plus" dla 6,5 mln dzieci w nowym okresie świadczeniowym. „Rodzice mogą mieć pewność, że rząd będzie ich wspierać w procesie wychowywania i wspólnie z nimi troszczyć się o dzieci” – powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W środę rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus". Z danych resortu rodziny wynika, że rodzice złożyli wnioski o objęcie programem ponad 6,5 mln dzieci. W przypadku ponad 6 mln dzieci świadczenie zostało już przyznane.

"Program Rodzina 500 plus już od ponad 6 lat jest ważnym instrumentem wsparcia rodzin. Był wprowadzany wśród wielu kontrowersji i sprzeciwów naszych oponentów. Dziś widzimy, jak dużym okazał się on sukcesem - sukcesem społeczeństwa, które wie, że wspieranie rodzin to najlepsza inwestycja w naszą przyszłość" - powiedziała minister Maląg.

"Od lat kreujemy odpowiedzialną i zdecydowaną politykę prorodzinną. Jako politycy, jako dorośli, jesteśmy zobowiązani, aby zadbać o najmłodszych obywateli i zapewnić im beztroskie, radosne dzieciństwo dające szanse na rozwijanie talentów i pasji. Rodzice natomiast mogą mieć pewność, że rząd będzie ich wspierać w procesie wychowywania i troszczyć się o rozwój, edukację i prawa socjalne dzieci" - zapewniła minister przy okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Szefowa MRiPS zaznaczyła, że program "500 plus", choć sztandarowy, jest jedynie jednym z wielu elementów systemu polityki rodzinnej. Przypomniała między innymi o stale rosnących nakładach na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, o uruchomionym w tym roku Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym i o programie dofinansowania do opieki żłobkowej.

"Rodzinny kapitał opiekuńczy to instrument wsparcia kierowany do rodzin z małymi dziećmi. Dzięki temu programowi od początku roku do rodzin trafiło już ponad 1,67 mld zł. Przyznano 487 tys. takich świadczeń, jednak szacujemy, że do końca grudnia uprawnionych będzie 615 tys. dzieci." - powiedziała minister Maląg.

Minister przypominała, że rodzice jedynaków lub starszych dzieci, którzy nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego, mogą skorzystać z dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

"Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku to ważne wsparcie dla pracujących rodziców. Temu celowi służyć będą również wprowadzane zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące pracy zdalnej, nieustannie zachęcamy również pracodawców do inicjatyw ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym" - wskazała minister Maląg.

