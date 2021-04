Maląg: stoimy przed wyzwaniem przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu

Dziś cały świat stoi przed potężnym wyzwaniem, jakim jest przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu; musimy podejmować działania dla dobra przyszłych pokoleń - mówiła w piątek podczas szczytu klimatycznego Togetair minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS podczas konferencji zwracała uwagę, że "dziś cały świat stoi przed potężnym wyzwaniem, jakim jest przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu".

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Tak, podczas jednej ze swoich pielgrzymek do Polski, mówił papież Jan Paweł II" - wskazała Maląg.

Podkreśliła jednocześnie, że troska o zdrowie rodziny jest priorytetem rządu. "Żeby rodzina mogła dobrze funkcjonować musi żyć w czystym środowisku. Musi być równowaga i powiązanie z klimatem, dlatego też jesteśmy odpowiedzialni za to, abyśmy tworzyli dobre warunki do przyszłego rozwoju w stosunku do naszej planety, ale są to wyzwania, które stawia przed nami społeczeństwo - powiedziała.

Dodała, że "przede wszystkim rodziny chcą cieszyć się pięknem przyrody, chcą korzystać z piękna natury, chcą każdego dnia oddychać czystym powietrzem". "I tutaj - walka ze smogiem, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem, to jest nasze wyzwanie. Te działania rząd podejmuje systematycznie i z odpowiedzialnością" - podkreśliła Maląg.

Jak mówiła, "tak jak w realizacji innych działań społecznych z polityki prorodzinnej, tak w tym obszarze poprzedni rząd pozostawił wiele do zrobienia".

"My przede wszystkim te działania podejmujemy, tworzymy państwo, które jest skierowane na obywatela" - zwracała uwagę.

Minister wskazała, że programy, takie jak Rodzina 500 plus, czy "Czyste Powietrze" zapewniają "harmonie i równowagę". "Dlatego też ochrona środowiska, troska o czyste powietrze, ale także podejmowanie działań, które będą łagodziły skutki zmian klimatycznych, to priorytet na najbliższy czas. To potężne wyzwanie" - zaznaczyła Maląg.

Dodała, że to zadanie stoi zarówno przed rządem jak i całym społeczeństwem. "Musimy zjednoczyć siły tworząc szeroką koalicję na rzecz wsparcia rodzin, środowiska. Za to dziś odpowiadamy. Chcemy kolejnym Polakom, kolejnym pokoleniom zostawić Polskę, która jest zwrócona swoimi oczami przede wszystkim na potrzeby drugiego człowieka" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl