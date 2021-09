Maląg: sytuacja na rynku pracy jest stabilna; poziom bezrobocia niższy, niż na początku roku

Sytuacja na rynku pracy jest stabilna. Poziom bezrobocia jest niższy, niż na początku bieżącego roku; sytuacja jest też lepsza niż przed rokiem - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, komentując najnowsze dane GUS dotyczące bezrobocia.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 proc. i w stosunku do lipca nie zmieniła się.

"Główny Urząd Statystyczny potwierdził nasze prognozy, stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 proc. Taki sam wynik odnotowano w lipcu br. Spadła nieco natomiast liczba bezrobotnych - w sierpniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 960,8 tys. W lipcu - 974,9 tys. osób" - wskazała minister Maląg.

Zwróciła uwagę, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna. "Poziom bezrobocia jest niższy, niż na początku bieżącego roku, kiedy stopa bezrobocia wynosiła 6,5 proc. Sytuacja jest też lepsza, niż przed rokiem - wówczas stopa bezrobocia była wyższa o 0,3 pkt proc." - podkreśliła szefowa MRiPS.

Jak dodała, to pokazuje, że uruchomione przez rząd tarcze antykryzysowe okazały się skuteczne.

"Przedsiębiorcy otrzymali wsparcie w trudnym okresie pandemii, dzięki czemu udało się uratować miliony miejsc pracy i uniknąć kryzysu na rynku pracy. To bardzo ważne, utrata zatrudnienia jest trudna dla każdego, a dla rodzin z dziećmi na utrzymaniu - szczególnie dotkliwa. Dlatego od samego początku pandemii robiliśmy i robimy co w naszej mocy, by uniknąć tych czarnych scenariuszy. By Polacy jak najmniej dotkliwie odczuli negatywne skutki pandemii. Najnowsze dane GUS to dobra wiadomość dla nas wszystkich" - podkreśliła minister Maląg.

