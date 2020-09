Nastroje wśród firm się uspokoiły - bezrobocie przestało rosnąć

Szacunkowa stopa bezrobocia na poziomie 6,1 proc. wskazuje na to, że nastroje wśród firm się uspokoiły - oceniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zdajemy sobie sprawę, że czas jest wciąż trudny, nie pożegnaliśmy pandemii, ale statystyki wskazują, że sytuacja na rynku pracy w Polsce się stabilizuje - powiedziała Marlena Maląg.

Wskazała, że to dzięki skutecznym działaniom w ramach tarczy antykryzysowej. Dzięki nim - mówiła - nie notujemy masowych napływów osób bezrobotnych, a nastroje wśród firm uspokoiły się.

Jednym z kluczowych wyzwań na rynku pracy będzie utrzymanie poziomu zatrudnienia, które udało się obronić ciężką pracą pracodawców, pracowników i sektora publicznego w II kwartale - uważa Andrzej Kubisiak z PIE.

Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia nie wzrosła względem poprzedniego miesiąca i nadal utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Lipiec był pierwszym miesiącem od wybuchu pandemii, w którym nie zanotowano wzrostu tego wskaźnika.

Rynek pracy się stabilizuje

Jak skomentowała minister Maląg, "zdajemy sobie sprawę, że czas jest wciąż trudny, nie pożegnaliśmy pandemii, ale statystyki wskazują, że sytuacja na rynku pracy w Polsce się stabilizuje".

Wskazała, że to dzięki skutecznym działaniom w ramach tarczy antykryzysowej. Dzięki nim - mówiła - "nie notujemy masowych napływów osób bezrobotnych, a nastroje wśród firm uspokoiły się".

Nawiązując do danych Eurostatu, z których wynika, że Polska ze stopą bezrobocia na poziomie 3,2 proc. jest drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia po Czechach, Maląg zwróciła uwagę, że jest to bardzo dobry wynik. Szczególnie - zauważyła - "w odniesieniu do unijnej średniej notowanej na poziomie 7,2 proc.".

Ze wstępnych danych MRPiPS wynika również, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2020 r. wyniosła 1 mln 29 tys. osób, co stanowi nieznaczny, bo o pół tysiąca osób, spadek względem lipca. Spadek ten zanotowano w dziesięciu województwach.

Najtrudniejszy będzie przełom roku

Polski rynek pracy w znaczniej mierze został ochroniony w czasie pandemii - stwierdził wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Kluczowym wyzwaniem będzie utrzymanie w najbliższych miesiącach poziomów zatrudnienia, które udało się obronić w II kwartale - dodał.

Kubisiak podkreślił, że polski rynek pracy w znaczniej mierze został ochroniony w warunkach pandemii. "Widzimy że spadek zatrudnienia miał skalę dość ograniczoną - liczba osób pracujących w gospodarce spadła mniej niż o 1 proc., przy skali spadku PKB na poziomie niemal 9 proc. kwartał do kwartału" - powiedział.



Jak zaznaczył wiceszef PIE, który uczestniczy w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, jesteśmy na etapie wychodzenia ze wzmożonego popytu na pracowników, który obserwowaliśmy w okresie wakacyjnym.



"IV kwartał i przełom roku to zwykle najtrudniejszy moment na rynku pracy. Ten rok będzie specyficzny - cykliczny dołek wystąpi w warunkach odbijania się po największej od 30 lat recesji" - zaznaczył Kubisiak. Dodał, że w gospodarce dalej będzie rządzić niepewność wywołana sytuacją epidemiologiczną, prawdopodobnie już bez działań osłonowych czy wsparcia ze strony państwa.

Kluczowe utrzymanie poziomu zatrudnienia

To są elementy, które powodują, że jednym z kluczowych wyzwań na rynku pracy będzie utrzymanie poziomu zatrudnienia, które udało się obronić ciężką pracą pracodawców, pracowników i sektora publicznego w II kwartale. Chodzi o to, żeby bieżący rok nie skończył się dla tego rynku negatywnie" - ocenił.