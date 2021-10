Maląg: Utworzenie Funduszu solidarnościowego było przełomowym momentem

Utworzenie funduszu solidarnościowego – to był przełomowy moment kierunku wsparcia osób niepełnosprawnych – powiedziała w sobotę w Cedyni (Zachodniopomorskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Realizując obowiązki konstytucyjne, państwo powinno wspierać osoby potrzebujące, powinno wspierać przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, przygotowaliśmy szeroki wachlarz działań i wsparcia, przede wszystkim utworzenie funduszu solidarnościowego - to był przełomowy moment kierunku wsparcia osób niepełnosprawnych" - powiedziała w sobotę w Cedyni (Zachodniopomorskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny przekazała symboliczny czek na dofinansowanie budowy Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Cedyni na kwotę blisko 2,9 mln zł.

Jak wskazała minister Maląg, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych to "świetny projekt", który w Cedyni powstanie przy współpracy samorządu, rządu i parlamentarzystów.

"Gdy patrzymy na wsparcie osób niepełnosprawnych - to są konkretne środki, które przez te lata przekazujemy" - powiedziała. Zaznaczyła, że w tym roku przekazany został dodatkowy miliard złotych "na programy związane z samodzielnością, aktywnością i mobilnością" osób z niepełnosprawnościami, m.in. tworzące mieszkania wspomagane.

Dodała, że promesy na dofinansowanie budowy Centrów opiekuńczo-mieszkalnych od 2019 r. przekazano 71 samorządom.

"To będą miejsca dla osób dorosłych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdzie będą mogli spędzać dobrze czas, gdzie rodziny będą mogły czuć przede wszystkim, że te osoby są dobrze zaopiekowane. I to jest model, do którego nasze państwo będzie dążyło" - powiedziała minister Maląg.

