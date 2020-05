Maląg: w ramach tarczy antykryzysowej do firm trafiło blisko 10 mld zł (aktualizacja)

Do tej pory w ramach tzw. tarczy antykryzysowej na wsparcie miejsc pracy przekazaliśmy blisko 10 mld zł – poinformowała w poniedziałek szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Ponad 3 mld zł przeznaczyliśmy już na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – dodała.

Maląg na konferencji prasowej przypomniała, że tzw. tarcza antykryzysowa to pakiet pomocowych rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców podczas epidemii, które mają ochronić miejsca pracy.

"Tarcza antykryzysowa, której budżet wynosi 212 mld zł, oraz tarcza finansowa funkcjonują bardzo dobrze. Przede wszystkim wpływają na zachowanie płynności przez przedsiębiorców, aby pracownicy mogli dostawać systematycznie swoje wynagrodzenie" - powiedziała minister rodziny.

Dodała, że rząd stara się, aby "trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią jak najmniej odbiła się na miejscach pracy". "Do tej pory z samej tarczy antykryzysowej na wsparcie miejsc pracy przekazaliśmy blisko 10 mld zł. Te środki zostały przekazane na dofinansowanie do wynagrodzeń - ponad 3 mld zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie do świadczenia postojowego, a także do zwolnienia ze składek ZUS" - wskazała Maląg.

Minister podkreśliła, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroporzedsiębiorców. Według danych MRPiPS na ten rodzaj wsparcia przeznaczono ponad 3 mld zł. "Uruchomiliśmy narzędzie, które ma prosty wniosek, aby można go było składać drogą elektroniczną i to zadanie jest realizowane przez powiatowe urzędy pracy" - powiedziała Maląg.

Podziękowała tym samorządom, którzy z "pełnym zaangażowaniem wspomagają powiatowe urzędy pracy". Odniosła się także do problemów zgłaszanych przez władze Warszawy. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w ubiegłym tygodniu mówił o problemach związanych z rozpatrywaniem wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Wskazywał, że takich wniosków do urzędu pracy wpływa 4 tysiące dziennie, a w całej Warszawie jest ich 100 tysięcy do rozpatrzenia. "Myśmy nigdy nie mieli do czynienia z taką liczbą wniosków" - podkreślał. Jego zdaniem władza centralna przerzuca obowiązki na samorządy.

"Dziwię się, jako były samorządowiec, panu prezydentowi miasta stołecznego Warszawy, ponieważ limit środków, który został przydzielony dla stolicy to 100 mln zł. Złożono 98 tys. wniosków o pożyczki, a zrealizowano niespełna 6 tys." - wskazała minister Maląg.

Resort rodziny na przykładzie w Gorzowa Wlkp. podał, że procent rozpatrzonych wniosków o pożyczkę w stosunku do wpływów wynosi 92 proc.

Szefowa MRPiPS przypomniała, że zgodnie z przepisami od środków wydatkowanych na działania zapisane w tarczy antykryzysowej przysługuje 0,5 proc. na obsługę tych zadań. "Ze 100 mln zł na realizację tego zadania jest 500 tys. zł" - zwróciła uwagę. Zaapelowała o sprawną realizację wniosków.

"Wymagajmy od siebie i realizujmy zadania dla dobra wspólnego. Mamy zabezpieczone środki na ten cel i na pewno ich nie zabraknie" - zapewniła. "Nie zakładam tego, że w jakikolwiek sposób może być zła wola. Dzisiaj przede wszystkim musimy chronić miejsca pracy, musimy wspierać naszych przedsiębiorców w zachowaniu płynności" - podkreśliła minister rodziny.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa-zlecenie, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.