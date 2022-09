Maląg: za miesiąc, półtora, ogłosimy zasady nowego naboru do programu Maluch Plus

Prawdopodobnie za miesiąc, półtora, ogłosimy zasady nowego naboru, zupełnie innego, z większym budżetowaniem – mówiła w piątek w Kaliszu Pomorskim (Zachodniopomorskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do programu Maluch Plus.

"Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim chce, aby Polska równomiernie się rozwijała. Nie tylko wielkie miejscowości, ale każda najmniejsza miejscowość, a współpraca z samorządem jest dla nas wyjątkowo ważna. To tworzy efekt synergii"- powiedziała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas otwarcia żłobka w Kaliszu Pomorskim (Zachodniopomorskie).

Zaznaczyła, że żłobek "Szuwarek" otrzymał dofinansowanie ponad 800 tys. zł z programu Maluch Plus, "ale cała inwestycja to 2,1 mln zł". Dodała, że także inne inwestycje w Kaliszu Pomorskim otrzymały blisko 20 mln zł z Polskiego Ładu.

"I to jest właśnie to, co powinno być - samorządowcy znają najlepiej potrzeby swojego regionu, wiedzą, co trzeba zrobić, a rząd powinien zabezpieczyć przede wszystkim środki, aby Polska rozwijała się dynamicznie, zrównoważenie, i to staramy się robić" - mówiła szefowa MRiPS.

Dodała, że polityka prorodzinna jest priorytetem rządu. "To właśnie rodziny trzeba wspierać, w rodziny trzeba inwestować" - zaznaczyła, wskazując, że "tak rodziły się przede wszystkim programy, które są inwestycją w rodzinę".

"Po pandemii koronawirusa wydawało się, że już wracamy do spokojnego życia, że dalej będziemy rozwijać Polskę, ale w spokoju, wybuchła wojna na Ukrainie. I dzisiaj bezpieczeństwo to jest to, co jest najważniejsze - bezpieczeństwo polskich granic, bezpieczeństwo rodzin, bezpieczeństwo wszystkich Polaków" - mówiła minister Maląg.

Wskazała na rządowe programy związane z bezpieczeństwem, w tym Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, z którego, jak dodała, w Kaliszu Pomorskim skorzystało dotychczas ok. 117 osób, a także na dofinansowanie do opieki żłobkowej.

Dodała, że chodzi też o możliwość podjęcia wyboru - pozostania w domu z dziećmi lub łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

"Dlatego rozwój programu Maluch Plus - w tym roku, prawdopodobnie za miesiąc, półtora, ogłosimy zasady nowego naboru, zupełnie innego, z większym budżetowaniem" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Zaznaczyła, że obecnie w kraju jest ponad 225 tys. miejsc opieki żłobkowej. "Dążymy do wskaźnika 30 proc. użłobkowienia, bo takie są potrzeby wystarczające. I ten wskaźnik zapewne osiągniemy" - dodała.

Program Maluch Plus ma na celu wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Jest programem rocznym.

