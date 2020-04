Maląg: złożonych ponad 340 tys. wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej

W ramach tarczy antykryzysowej złożonych zostało 340 tys. wniosków, w tym 250 tys. o zwolnienie ze składki ZUS, 56 tys. wniosków zostało złożonych na tzw. postojowe oraz 31 tys. wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - przekazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg.

Maląg powiedziała we wtorek na konferencji prasowej, że uruchomiony przed tygodniem pakiet tarczy antykryzysowej to pakiet instrumentów o wartości ponad 212 mld zł. Jak dodała, celem tarczy jest ochrona miejsc pracy i zachowanie płynności przez przedsiębiorców.

Według minister statystki pokazują, że tarcza zadziałała. "Na tę chwilę zostało złożonych ponad 340 tys. wniosków; wśród tych ponad 340 tys. wniosków mamy ok. 250 tys. wniosków o zwolnienie ze składki ZUS, ok. 56 tys. wniosków zostało złożonych na tzw. postojowe. Dla mikroprzedsiębiorców zaproponowaliśmy małe pożyczki; zostało złożonych już ok. 31 tys. wniosków" - poinformowała Maląg.

Dodał, że zostało także złożonych prawie 3 tys. wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. "Tutaj pracodawcy występują o środki na ochronę miejsc pracy, na ochronę środków na wynagrodzenia. Na ten moment, przez ten niespełna tydzień funkcjonowania tarczy antykryzysowej o wsparcie wystąpili pracodawcy do ponad 100 tys. miejsc pracy; to wsparcie szacujemy razem z mikropożyczkami na ponad 700 mln zł.