Małe firmy pesymistyczne, ale będą inwestować

Wciąż utrzymują się pesymistyczne nastroje wśród przedstawicieli sektora małych i średnich firm – wynika z cokwartalnego badania Barometr EFL. Eksperci tej firmy zwracają jednak uwagę na odbicie w obszarze inwestycji.

Co ciekawe, planowany wzrost poziomu inwestycji nie sprawia, że MŚP wyrażają większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Wręcz przeciwnie, odsetek przedsiębiorców, którzy planują więcej pożyczyć od instytucji finansowych, jest najniższy od początku realizacji badania i wynosi tylko 7,7 proc.Z badania wynika również, że odsetek firm, które spodziewają się większych zamówień w ciągu pierwszego kwartału, lekko spadł (z 26,2 proc. do 25,3 proc.) w porównaniu poprzedni kwartałem. W porównaniu do sytuacji sprzed roku odsetek optymistów jest nieco wyższy – o 2,3 pkt. proc. Szacowany lekki spadek sprzedaży nie pociągnął jednak za sobą ocen dotyczących płynności finansowej w porównaniu do ubiegłego kwartału. Odsetek osób spodziewających się wzrostu płynności finansowej wyniósł 20 proc., o 3,2 pkt. proc. więcej w ujęciu kwartalnym.– W dotychczasowych pomiarach zawsze pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem nastroje wśród MŚP wyraźnie się poprawiały, o około 5 pkt. W związku z tym liczymy, że w kolejnym pomiarze wartość wskaźnika powróci powyżej progu 50 pkt. – mówi prezes EFL.Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe).Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro-, małe i średnie firmy z terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro-, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 16 grudnia 2019 – 7 stycznia 2020.