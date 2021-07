Małe i średnie spółki lekko nad kreską. Energetyka mocno w dół

Na zamknięciu poniedziałkowej (26 lipca) sesji na GPW małe i średnie spółki zanotowały wzrosty rzędu 0,3-0,6 proc. WIG20 jako jedyny z głównych indeksów nie zdołał utrzymać się nad kreską. Mimo kontynuującego wzrosty przy wysokich obrotach KGHM-u, przeważyły spadki sektora energetycznego.

Na poniedziałkowym zamknięciu sesji WIG20 spadł o 0,08 proc. do 2.240,65 pkt., WIG wzrósł o 0,05 proc. do poziomu 67.223 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,34 proc. do 4.903 pkt., a sWIG80 zyskał 0,56 proc. do poziomu 20.561 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 630 mln zł, z czego 505 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

"Dzisiejsza sesja ma niejednoznaczną wymowę. Z jednej strony na plus jest zachowanie banków i mocny KGHM. Widać, że punktowo popyt jest aktywny. Cieszy także WIG20 blisko zera, po słabym początku sesji na GPW i mocnym tąpnięciu w Azji. Niepokoi jednak niższa aktywność inwestorów. Na rynku widać pewne zawahanie i niepewność. Ta niepewność wynika z braku determinacji popytu, ale ona nie powoduje mocnego wzrostu podaży, co obrazuje spadek obrotów i zachowanie indeksów" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

"Być może inwestorzy czekają na argumenty, trudno jednak powiedzieć czy miałyby być lokalne czy zagraniczne. Indeks strachu spadł do poziomów z lutego i marca 2020 r., czyli sprzed pandemii. Możliwe, że rozstrzygnięcie w obszarze obaw o wariant Delta wsparłoby inwestorów. Ważne będą także wyniki za II kw., czy komentarze co do tendencji rynkowych w kolejnych okresach" - dodał.

Na poniedziałkowym zamknięciu sesji WIG20 spadł o 0,08 proc. do 2.240,65 pkt., WIG wzrósł o 0,05 proc. do poziomu 67.223 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,34 proc. do 4.903 pkt., a sWIG80 zyskał 0,56 proc. do poziomu 20.561 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW na europejskich parkietach przeważały lekkie zwyżki. W tym otoczeniu niemiecki DAX tracił jednak 0,4 proc., a amerykański S&P 500 pozostawał nieznacznie pod kreską, a technologiczny Nasdaq tracił niecałe 0,1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 630 mln zł, z czego 505 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W ujęciu sektorowym traciło 8 z 15 indeksów, w tym najmocniej energetyka - o 3 proc., po tym jak w piątek poszła w górę o blisko 4 proc.

Wzrostom przewodziły spółki górnicze i budowlane - zwyżkowały po ok. 1,8 proc.

W gronie największych firm spadkom przewodziły energetyczne Tauron i PGE, które traciły odpowiednio: 1,6 i 4,8 proc. Oddały tym samym część 4 i 6-proc. piątkowych wzrostów, które miały miejsce po doniesieniach o podpisaniu ze Skarbem Państwa porozumienia ws. wydzielenia aktywów węglowych.

Po nieco ponad 1 proc. zniżkowało także JSW, Dino i CD Projekt.

W pierwszej godzinie handlu kurs CD Projektu rósł o blisko 1 proc. Przed sesją na rynek napłynęła opinia dotycząca pozwów zbiorowych przeciw spółce. W rozmowie z PAP Biznes prof. SGH dr hab. Marcin J. Menkes, Of Counsel kancelarii Queritius, ocenił, że zasadność pozwu amerykańskich inwestorów przeciwko CD Projektowi na obecnym etapie wydaje się wątpliwa.

Blisko 1 proc. traciło Asseco Poland, które drugą sesję z rzędu pozostaje w korekcie po wyznaczeniu nowego 13-letniego maksimum.

Najmocniej w WIG20 rósł KGHM - o 2 proc., który do końca dnia pozostawał liderem obrotów (87 mln zł). Dla miedziowej spółki była to czwarta wzrostowa sesja z rzędu.

Wyraźnie rósł także PKN Orlen - o 1,4 proc. Kurs spółki drugą sesję z rzędu kontynuował odbicie po spadkach trwających od połowy czerwca.

W mWIG40 trzecią sesję z rzędu wyraźne wzrosty notował ComArch, tym razem zwyżkując o 4,1 proc. i poprawiając historyczny rekord do 280 zł.

Budimex, który opublikował wstępne dane finansowe zyskał na zamknięciu 3,7 proc. do 281 zł. Według szacunków grupa miała w pierwszym półroczu 2021 roku 728,95 mln zł zysku netto w porównaniu do 114,5 mln zł przed rokiem. Portfel zamówień grupy na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł 12,97 mld zł.

Mocne były także notowane w indeksie banki - Alior poszedł w górę o 3,3 proc., a Millennium o 1,5 proc.

Bank Millennium rozpoczął sezon wynikowy na GPW raportując stratę netto na poziomie 200,3 mln zł, niemal zgodnie z konsensusem rynkowym. Na konferencji wynikowej poinformowano, że bank zakłada, że decyzję w sprawie ewentualnego przystąpienia do programu ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych podejmie po uchwale Sądu Najwyższego.

Po trzech sesjach wzrostów najmocniej w mWIG40 zniżkowała Enea - w dół o 2,7 proc.

W sWIG80 7 proc. spadkiem wyróżnił się Sanwil. Po serii siedmiu spadkowych sesji kurs wrócił do poziomu sprzed roku (2,32 zł).

Z kolei o 6 proc. zwyżkowały walory Arctic Paper, a Getin Holding poszedł w górę o 5 proc.

Na szerokim rynku mocne wzrosty kontynuował kurs Plaza Centers, zwyżkując o 22 proc., przy obrotach przekraczających 4,5 mln zł. Na przestrzeni ostatnich ośmiu sesji notowania wzrosły ponad siedmiokrotnie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl