Małe miasta dobrym miejscem do rozwoju centrów handlowych

Centra handlowe kontynuują ekspansję w małych miastach - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Colliers. Zaznaczono, że blisko 90 proc. tych inwestycji to małe parki handlowe o profilu zakupów codziennych.

Z raportu wynika, że popyt na powierzchnie handlowe pozostaje zdominowany przez sieci handlowe z branży ekonomicznej, dyskonty i sklepy off-price.

Autorzy publikacji zaznaczyli, że w I połowie 2022 roku w Polsce oddano do użytku blisko 110 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego 19 tys. m kw. stanowiły rozbudowy. Tym samym odnotowano najniższą półroczną podaż od pięciu lat. Dominującą pozycję wśród nowych inwestycji zajmują parki handlowe w małych miastach i prognozy na kolejne miesiące nie wróżą zmiany tego trendu. Jak zaznaczono, 84 proc. nowej powierzchni oddano do użytku w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Inwestycje przyjmują formę głównie małych parków handlowych o profilu zakupów codziennych - stanowiły one blisko 90 proc. wszystkich projektów.

Jak podano, pod koniec czerwca 2022 r. w budowie znajdowało się ok. 325 tys. m kw. powierzchni handlowych (Gross Leasable Area), z czego ok. 200 tys. m kw. planowane jest do oddania do końca tego roku.

Widocznym trendem na rynku handlowym - jak wskazano - jest rozwój modelu mody cyrkularnej, który najczęściej obejmuje produkcję odzieży z przetworzonych tkanin i obieg używanych ubrań poprzez ponowną ich sprzedaż. Dotyczy to zarówno marek popularnych, jak i luksusowych, które tworzą własne platformy sprzedaży używanych ubrań i dodatków lub dołączają do typowych sprofilowanych na drugi obieg marketplace'ów.

Ekologia determinuje nasze zakupy

"Rozwój modelu gospodarki cyrkularnej wpisuje się we wzrost znaczenia społecznej, środowiskowej i ekonomicznej (ESG) odpowiedzialności w branży handlowej, ale także proekologicznej świadomości wśród społeczeństwa. Ostatnie lata przyniosły wzrost aktywności w tym obszarze i pewne jest, że trend ten będzie się umacniał, angażując coraz więcej przedsiębiorstw z branży handlowej" - wskazała senior partner w Colliers Marta Machus-Burek. Zaznaczyła, że związane to będzie m.in. z planowanym wprowadzeniem od 2024 roku regulacji unijnych nakładających na firmy obowiązek raportowania wpływu działalności biznesowej m.in. na środowisko.

Dodała, że na rynku przybywa firm, które z mody cyrkuralnej uczyniły swój główny cel biznesu. Jak podkreśliła, marki second-hand coraz śmielej wchodzą do centrów handlowych.

"Obecne działania wprowadzane przez firmy są jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, jednak realna zmiana w zakresie odpowiedzialnego dla środowiska biznesu mody będzie możliwa, jeżeli strategia ESG obejmie cały łańcuch dostaw, szczególnie produkcję odzieży, pozyskiwanie surowców i poprawę efektywności energetycznej firmy i jej dostawców" - powiedziała Machus-Burek.

Znaczący rozwój autorzy publikacji obserwują także w segmencie q-commerce w Polsce (sklepy oferujące sprzedaż online i szybkie dostawy). "Trend szybkich dostaw dostrzegają także duże marki spożywcze, które, aby dostosować się do oczekiwań konsumentów, wchodzą we współpracę z firmami logistycznymi" - wskazała dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku w Colliers Katarzyna Michnikowska.

