Małecki: Chcemy, żeby w Polsce były firmy zdolne podjąć rękawicę w transformacji energetycznej

Chcemy, żeby w Polsce były firmy zdolne podjąć rękawicę w transformacji energetycznej - mówił w środę we Wrocławiu wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Dlatego konsolidujemy Orlen, Lotos, PGNiG, wcześniej grupę Energa, żeby powstał w Polsce wielki, silny, największy w naszej części Europy koncern multienergetyczny – dodał.

Małecki uczestniczy w środę w odbywającym się w stolicy Dolnego Śląska VIII Kongresie Energetycznym. W swoim wystąpieniu mówił o roli spółek skarbu państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz w procesie transformacji energetycznej w Polsce.

Jak ocenił, bezpieczeństwo energetyczne Polski to przede wszystkim okna na świat pozwalające sprowadzić do Polski potrzebną ilość surowców energetycznych. "We wtorek otworzyliśmy gazociąg Baltic Pipe. Pierwsze molekuły gazu z kontraktu popłyną w najbliższą sobotę z Norwegii do Polski" - wskazał. Przypomniał też, że działa już terminal gazowy w Świnoujściu, a na naszych granicach mamy otwarte interkonektory, m.in. polsko-litewski, z którym rząd wiąże możliwości sprowadzenia do Polski gazu z terminalu w Kłajpedzie.

Zdaniem wiceministra, do tego potrzebne są firmy takie jak PGNiG, które zakontraktują potrzebne ilości gazu do polskiej gospodarki. "Jesteśmy w trakcie rozbudowy terminala gazowego w Świnoujściu. Te dwa obszary infrastrukturalne, czyli Baltic Pipe i terminal w Świnoujściu całkowicie pozwalają nam uniezależnić się od Rosji" - podkreślił Małecki. Dodał przy tym, że gdyby były to działania tylko biznesowe "to nie zawsze mógłby być wynik, który pokazuje się w Excelu przekonywujący do zainwestowania czy to w terminal w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe".

W jego ocenie przykładem tego są firmy niemieckie, "które dla kilku procent upustu na rosyjskim gazie uzależniły nie tylko swój kraj, ale znaczną część Unii Europejskiej od rosyjskiego Gazpromu. "Dziś płacimy za to wszyscy. Gdyby i UE, ale przede wszystkim Niemcy szły polską drogą do niezależności energetycznej, gdyby zamiast biznesu z Władimirem Putinem Nord Stream 1, Nord Stream 2, zamiast wyprzedaży własnych magazynów w ręce Gazpromu wolały powielać polskie, dobre dla Unii Europejskiej rozwiązania, dziś nie mielibyśmy kryzysu energetycznego, a prawdopodobnie nie mielibyśmy rosyjskiej agresji na Ukrainę, bo Putin nie miałby jak ominąć gazociągów przebiegających przez Ukrainę, przez Polskę, żeby dosyłać gaz do Europy Zachodniej" - stwierdził.

Wiceminister podkreślił też, że nieprzerwane dostawy energii do polskiej gospodarki to rola firm takich jak PGNiG, Orlen, czy do niedawna Lotos, które kontraktowały surowce energetyczne do kraju. "Ale też podmiotów z sektora elektroenergetycznego, które nieustannie, nieprzerwanie, bezpiecznie produkują energię do polskich domów i do polskich firm" - mówił.

"Dziś jesteśmy na potężnym zakręcie naszej historii, nie z polskiej winy. Z winy Putina, z winy Rosji, ale też urzędników europejskich, którzy poprzez kompletne oderwanie od rzeczywistości wywracają do góry nogami rynek gospodarczy w sektorze energetyki" - mówił Małecki. Tu - jak ocenił - jest ogromna rola polskich spółek elektroenergetycznych, które budują nowe bloki takie jak Opole, Jaworzno, w których będzie produkowany prąd do polskich domów i do polskiej gospodarki.

Mówiąc o transformacji energetycznej stwierdził, że "nasi sąsiedzi, partnerzy na arenie międzynarodowej z przyjemnością dostarczą nam, sprzedadzą, a później będą czerpali wysoką marżę z najnowocześniejszych rozwiązań na drodze do zielonej energii". "My chcemy, żeby to były polskie rozwiązania, żeby w Polsce były firmy zdolne podjąć rękawicę w transformacji energetycznej, dlatego konsolidujemy Orlen, Lotos, PGNiG, wcześniej grupę Energa, żeby powstał w Polsce wielki, silny, największy w naszej części Europy koncern multienergetyczny, który będzie z jednej strony zapewniał bezpieczeństwo energetyczne kraju, stabilne, nieprzerwane dostawy energii, ale będzie też w stanie podjąć te ogromne wyzwania i inwestycyjne: zielony wodór, magazyny energii, farmy offshore" - podkreślił dodając, że te inwestycje są nam potrzebne, żebyśmy rywalizowali polskimi rozwiązaniami.

Małecki zwrócił też uwagę, że jeżeli chcemy, aby nasz kraj był w czołówce państw o wysokich, dobrych rozwiązaniach technologicznych, które pozwalają utrzymać konkurencyjność naszej gospodarki to również potrzebujemy wysiłku dużych, dobrze zorganizowanych firm takich jak spółki skarbu państwa. "Myślę o firmach paliwowych, o firmach energetycznych, o firmach przesyłowych. Tu jest potencjał, są zasoby ludzkie, jest potencjał finansowy i jest wola do wdrażania rozwiązań, które później mogą w sposób płynny przechodzić do innych podmiotów naszej gospodarki" - wskazał.

"Chodzi o to, żeby jak najlepsze miejsce w łańcuchu produkcji zajmowały polskie firmy, żeby jak największa marża zostawała w polskich portfelach, żeby dla polskich inżynierów, dla polskich naukowców, dla polskich wynalazców była przestrzeń i miejsce do rozwoju talentów, ale też do przygotowania a później wdrażania tych nowoczesnych rozwiązań dla polskiej gospodarki" - dodał.

