Małecki: nieprawda, że sprzedaż na stacjach benzynowych ma wpływ na wynik Orlenu

Nieprawdą jest, że sprzedaż na stacjach benzynowych ma wpływ na wynik Orlenu, 80 proc. zysku operacyjnego grupy to petrochemia, energetyka i rafinerie - zapewniał wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, odpowiadając w czwartek w Sejmie na pytania posłów.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki odpowiadając w czwartek w Sejmie na pytania posłów wyjaśniał, że rekordowo wysoki zysk netto Orlenu za 2021 r. wynoszący 11,2 mld zł to nie efekt wysokich cen paliw.

Zbigniew Konwiński poseł KO twierdził, że wielu sprzedawców paliwa wykorzystywało sytuację związaną z agresją Rosji na Ukrainę, by podnosić ceny paliw.

"Modelowa marża rafineryjna Lotosu wzrosła o 473 proc. z 7 do 39 dolarów z baryłkę, a Orlenu o 270 proc. do 36 dol. za baryłkę z niecałych 10. To pokazuje, jak sytuacja wojenna jest wykorzystywana do tego, żeby cenę podnieść. Cena paliw nie powinna wzrosnąć więcej niż o 10 proc., licząc od poziomu sprzed wybuchu wojny. Czy tu nie powinna być większa aktywność państwa?" - pytał poseł KO. "Być może ten duży zysk Orlenu jest przestrzenią do tego, by wpłynąć na spółkę, by ceny paliw na stacjach były niższe" - sugerował Konwiński.

"Pan poseł był łaskaw posłużyć się modelową marżą rafineryjną do oceny cen na stacjach benzynowych. Co to jest modelowa marża rafineryjna, to jest porównanie koszyka produktów wytwarzanych w danej rafinerii: olejów, benzyn do koszyka ropy naftowej przerabianej w tej rafinerii" - tłumaczył wiceminister Małecki.

Dodał, że do niedawna w modelowej marży wykorzystywana była cena ropy rosyjskiej, bo była dominująca w portfelu surowcowym grupy.

"Teraz Orlen nie kupuje rosyjskiej ropy na rynku spot. Dzisiaj ropa rosyjska to już tylko 30 proc. wykorzystywanej przez Orlen" - przypomniał Małecki.

Wiceminister porównał kurs ropy rosyjskiej do notowań ropy Brent. "Kurs wczorajszy to 74 dol. za baryłkę, a cena ropy Brent to 101 dol. za baryłkę" - wyjaśnił. Zwrócił też uwagę, że na cenę baryłki ropy wpływa także kurs dolara, który wzrósł, a także kurs biokomponentów, cena gazu.

"Kolejną nieprawdą jest, że sprzedaż na stacjach benzynowych ma wpływ na wynik Orlenu. Tylko 13 proc. wyniku Orlenu to są stacje benzynowe. Nie tylko paliwa, ale cała oferta stacji benzynowych ze sklepami i gastronomią. 80 proc. zysku operacyjnego to petrochemia, energetyka i rafinerie" - zaznaczył Małecki.

Wiceminister Małecki przypomniał, że wypracowany w ubiegłym roku zysk to efekt walki z mafiami paliwowymi i efekt zrealizowanych inwestycji na przestrzeni ostatnich 6 lat.

"To wynik skonsolidowany. To oznacza, że przyczynił się do tego wynik wszystkich spółek grupy kapitałowej. Orlen zainwestował w ciągu 2 lat 20 mld zł w rozwój wszystkich spółek grupy. 50 proc. przychodów Orlenu pochodzi z zagranicy. Wszelkie stwierdzenia, że Orlen łupi Polaków to absolutne kłamstwo i wspieranie działań dezinformacyjnych, wrogich polskiemu państwu" - stwierdził wiceminister.

Maciej Małecki przypomniał, że w 2015 r. Platforma Obywatelska zdecydowała o sprzedaży spółki OTP, przewoźnika kolejowego paliw ciekłych z grupy PKN Orlen.

Według niego odkupiona przez płocki koncern w kwietniu ubiegłego roku spółka OTP jest gwarantem stabilnych dostaw paliw na stacje w czasie wojny na Ukrainie. Dzięki temu, że spółka OTP została odkupiona, Orlen mógł zapewnić dostawy paliwa na stacje w sytuacji wzrostu sprzedaży w pierwszych dniach wojny o 400 proc. - wskazał wiceminister.

Aleksander Miszalski (KO) nie zgodził się z odpowiedzią wiceministra Małeckiego.

"Wróćmy do liczb. Cena ropy naftowej z wczoraj to 97 dol. za baryłkę, cena sprzed wybuchu wojny to 92 dol. za baryłkę to wzrost o 5 proc., kurs dolara wzrósł z 4,06 zł na początku wojny do 4,24 zł - o 4 proc. W sumie to niecałe 10 proc. A cena brutto na stacji paliw z 5,38 zł wzrosła do 6,52 zł. To wzrost o 22 proc. I to jest to 10 proc., które odpowiada za wzrost marż. Marża modelowa bierze się z przychodów i kosztów. Mówicie, że ceny są najniższe w Europie. Nie są bo 3/4 Europy zarabia lepiej od Polaków. Zjedliście całą obniżkę VAT podwyższając marże. Zjadacie pieniądze Polaków w sytuacji, gdy podnosicie stopy procentowe, wzrosły cen energii, gazu, najmu, w sytuacji wojny. Na co przeznaczycie ten zysk na zakup kolejnych mediów?" - pytał poseł Miszalski.

Odpowiadając na te zarzuty Małecki oświadczył, że ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie w krajach o porównywalnych dochodach.

"Orlen sprzedaje paliwa po minimalnej marży, ale niżej nie może, bo byłoby to naruszeniem zasady konkurencyjności rynku i zaraz pobieglibyście na skargę do Brukseli" - ripostował wiceminister.

Podkreślił, że za wysokie ceny paliw w Europie odpowiada Putin i jego agresja na Ukrainę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl