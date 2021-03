Polski rząd postawił na modernizację polskiej kolei, jej bezemisyjność i przywracanie do niej zaufania podróżnych - powiedział na konferencji „Zielony Ład na polskiej kolei” wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Polska kolej na drodze do Zielonego Ładu jedzie po "głównym torze" - dodał.

"Polski rząd postawił mocno na kolej bezemisyjną, mocno chce modernizować polską kolej i przywracać do niej zaufanie podróżnych" - powiedział w czwartek wiceminister Małecki.

Ocenił, że polska kolej realizuje "historycznie największy program inwestycyjny", który ma sprawić, że w ciągu 10 lat będzie ona oferować podróżnym komfort i bezpieczeństwo. Ponadto będzie ekologiczna, powtarzalna i dostępna. "I ten cel, żeby w 2030 roku polska kolej przewiozła rocznie 74 mln pasażerów - to jest wypadkowa wielu działań"- wskazał.

"Dzięki rządowym inwestycjom, polska kolej na drodze do zielonego ładu, do niskoemisyjności, do zeroemisyjności w podróżach rozkładowych do 500 km, jedzie po głównym torze. W latach 2021-2030 polska kolej bardzo przyspiesza na drodze do tego celu" - powiedział.

Zdaniem wiceministra, europejski Zielony Ład wymusza pewne rozwiązania ekologiczne. "Ale myślę, że bez tego, polska kolej zakochała się w ekologii, między innymi poprzez wymianę i modernizację taboru, stawianie na lokomotywy hybrydowe, czy wykorzystywanie każdej okazji do ekologii, przy modernizacji dworców kolejowych. To pokazuje, że ekologia, ochrona środowiska są oczkiem w głowie polskiej kolei" - podkreślił Małecki.

W styczniu br. Ministerstwo Infrastruktury podpisało z PKP Intercity umowę ramową na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich. Umowa będzie obowiązywała w latach 2021 - 2030, a jej wartość to ponad 21 mld zł.

PKP Intercity realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" spółka wyda ok. 7 mld zł. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe.

Europejski Zielony Ład zakłada, że do 2050 roku sektor transportu ma dokonać 90 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych, a rozkładowe podróże poniżej 500 km mają stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

