Małecki: przywracanie polskiego kapitału w mediach to powrót do normalności

Minister aktywów państwowych stoi na stanowisku, że przywracanie polskiego kapitału w mediach to powrót do normalności i duży skok w kierunku standardów europejskich i światowych - mówił wiceminister MAP Maciej Małecki odnosząc się do zakupu Polska Press przez Grupę Orlen.

Małecki odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów KO w sprawie zakupu przez PKN Orlen wydawnictwa Polska Press.

"Minister aktywów państwowych stoi na stanowisku, że przywracanie polskiego kapitału w mediach to jest powrót do normalności i duży skok w kierunku standardów europejskich i światowych" - powiedział Małecki.

Zaznaczył, że transakcja dojdzie do skutku po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Po transakcji przejęcia Polska Press przez Orlen, udział polskiego kapitału w 35 dziennikach wydawanych w Polsce - ogólnopolskich, regionalnych - wzrośnie do około 90 proc. Sądzę, że dla polskiego parlamentu ta zmiana na rynku medialnym, która dokonuje się za sprawą polskiego kapitału, spółki Skarbu Państwa, powinna być przywitana z radością, bo jest się z czego cieszyć" - powiedział Małecki.

Wskazał, że aktywa Polska Press "to bardzo dobre narzędzie, umożliwiające PKN Orlen dotarcie do potencjalnych klientów z ofertą produktową". Ponadto - jak dodał - transakcja wpisuje się również w strategię Orlenu do 2030 r., w której zapowiedziano rozwój sprzedaży detalicznej m.in. przez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji. Małecki wskazał, że transakcja pozwoli również na wygenerowanie dodatkowych oszczędności z tytułu reklam.

Małecki mówił, że kierowany przez prezesa Daniela Obajtka płocki Orlen "idzie dobrą drogą, budując multienergetyczny koncern, który szuka korzyści biznesowych tam, gdzie jest to możliwe, zgodnie z przyjętą strategią do 2030 r.".

Grupa Orlen poinformowała w poniedziałek, że złożyła ofertę zakupu wydawnictwa Polska Press, dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa, a także czytelników "Dziennika Bałtyckiego", "Polska The Times" czy "Dziennika Polskiego" oraz 20 dzienników regionalnych i 120 lokalnych tygodników. Wydawnictwo jest również właścicielem 500 portali internetowych.

Jak podał Orlen, Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł.