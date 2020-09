Małgorzata Jarosińska-Jedynak: Unia dobrze zdała egzamin z solidarności

Do Polski z Unii trafi - jeśli policzymy to w cenach bieżących - nawet 139 mld euro. I do tego 34,2 mld euro pożyczek. Razem możemy mówić o nawet 750 mld zł! To dobra baza do restartu po koronakryzysie - mówi WNP.PL minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, gość XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Naszym sukcesem negocjacyjnym było włączenie projektów gazowych do finansowania ze środków polityki spójności na etapie wypracowania stanowiska przez Radę Unii Europejskiej. Teraz wyzwaniem jest utrzymanie tego stanowiska w Radzie oraz nakłonienie KE i PE do zmiany ich stanowiska.Czytaj także: Jarosińska-Jedynak: finansowanie infrastruktury gazowej ważne dla naszej transformacji energetycznej - Ów kompromis oceniam pozytywnie, choć ten dobrze zdany przez Wspólnotę egzamin z solidarności, nie oznacza, że wszystkie państwa zasłużyły na najwyższą notę.Moim zdaniem ograniczanie wydatków, a to postulowały niektóre kraje, nie jest dobrą drogą. Ostateczne rozwiązanie to kompromis. Każdy musiał wykonać jakiś krok w tył… My od samego początku postulowaliśmy jak największy udział dotacji. Szczegóły ustaleń są bardzo istotne, ale spójrzmy przede wszystkim na skalę. To właśnie ona decyduje, że możemy mówić o sukcesie.Do Polski trafi 125 mld euro dotacji w cenach stałych, a jeśli policzymy to w cenach bieżących możemy mówić nawet o 139 mld euro. Do tego mamy 34,2 mld euro pożyczek. Razem możemy mówić o nawet 750 mld zł! To dobra baza do restartu po koronakryzysie.Jeśli chodzi o rezolucję Parlamentu Europejskiego - ustalenia budżetowe na razie nie są zagrożone. Wspomniana rezolucja to nie formalny tryb odrzucania budżetu europejskiego, który jest zapisany w traktatach europejskich.Czytaj także: Będą dodatkowe środki na pożyczki płynnościowe dla firm Niemniej jednak trzeba przyznać, że PE zdecydował się na dość ostrą reakcję. Możemy szukać politycznego porozumienia co do przyszłości środków własnych. Jeśli pojawią się propozycje korzystne finansowo dla Polski, jesteśmy gotowi o nich rozmawiać.Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak będzie uczestnikiem dyskusji XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (2-4 września). Szczegóły w agendzie . Obszerny wywiad z panią minister - w specjalnym, „kongresowym” wydaniu Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.