Mali i średni przedsiębiorcy: potrzebna zmiana funkcji kontrolnej państwa na wspierającą

W obecnej sytuacji przedsiębiorcy potrzebują zmiany funkcji kontrolnej państwa na wspierającą – ocenił w poniedziałek prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony podczas otwarcia organizowanego przez tę izbę Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jak mówił Zjawiony, otwierając w Katowicach 12. edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przedsiębiorcy jeszcze kilka miesięcy temu nie zdawali sobie sprawy, w jakiej rzeczywistości będą funkcjonowali teraz.

"Kilka danych: inflacja w październiku 17,9 proc.; prognoza na I kw. 2023 r. - ponad 20 proc. W październiku 2022 r. towary przeciętnie droższe o 2,1 proc. miesiąc do miesiąca, ale rok do roku - 19,5 proc." - przypomniał prezes Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) w Katowicach.

"W październiku 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 24 tys. 568 podmiotów w Polsce, ale w I poł. 2022 r. w Polsce zamknęło się 104 tys. firm. W I i II kw. 2022 r. na zawieszenie działalności zdecydowało się 161 tys. firm. Z tego wynika, że średniomiesięcznie ok. 44 tys. przedsiębiorców podejmowało decyzje o stałym albo czasowym zawieszeniu swojej działalności" - wymieniał.

"Szacunki ekspertów mówią, że w całym 2022 r. w Polsce upadnie ponad 250 tys. firm. Czy to nie jest wystarczająca ilość powodów do alarmu, aby podjąć nadzwyczajne działania dotyczące ulg podatkowych, podejścia administracji skarbowej do przedsiębiorców i - przede wszystkim - zmiany funkcji kontrolnej państwa na wspierającą?" - pytał uczestników wydarzenia prezes katowickiej RIG.

"Mamy zupełnie nową rzeczywistość. Mamy czasy pandemii, wojny, kryzysu energetycznego, galopującej inflacji - i bez współpracy nie uda się wytrwać. Bez słuchania doświadczonych menadżerów nie uda się znaleźć rozwiązań, które pomogą nam funkcjonować" - podkreślił Zjawiony. "Dlatego na naszym kongresie będziemy starali się pokazać różne drogi i doświadczenia z różnych krajów i dziedzin, żeby zbudować doświadczenie, które pomoże nam zrozumieć nową rzeczywistość, aby umiejscowić w niej nasze przedsiębiorstwa" - zapowiedział.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizatorem odbywającego się w tym mieście Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas dwudniowej konferencji jej uczestnicy wezmą udział w ponad 100 punktach programu, będą też nawiązywać bezpośrednie kontakty gospodarcze. Temat przewodni rozpoczętego oficjalnie w poniedziałek wydarzenia to "Face the Challenge - biznes w obliczu wielkich wyzwań".

W poprzednich latach kongres sektora MŚP odwiedziło łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób. Tylko w czasie ostatniej stacjonarnej edycji dyskusji, warsztatów i wystąpień ok. 500 ekspertów słuchało ok. 8000 uczestników.

