Mali kupuje drugiego Airbusa C295

Republika Mali zamówiła kolejny samolot transportowy Airbus C295; maszyna ma zostać dostarczona w przyszłym roku – poinformował w środę producent, podkreślając, że ponad 40 proc. komponentów do tych samolotów powstaje w zakładach Airbusa w Warszawie.

"Ministerstwo Obrony Republiki Mali zamówiło kolejny samolot Airbus C295 w konfiguracji transportowej. Maszyna, która ma zostać dostarczona klientowi w 2021 r., dołączy do pierwszego C295, eksploatowanego przez malijskich lotników od grudnia 2016 roku" - poinformowała firma.

Jak podał producent, pierwszy malijski C295 w ciągu niespełna czterech lat spędził w powietrzu 1770 godzin, przewożąc ponad 38000 pasażerów i 900 ton ładunku.

Nowy kontrakt obejmuje również wsparcie logistyczne wraz z częściami zamiennymi dla obu samolotów oraz szkolenie załóg lotniczych i mechaników.

Złożone przez władze Mali zamówienie to odpowiedź na pilną potrzebę posiadania stałej zdolności do wykonywania błyskawicznych przewozów lotniczych, wspierających operacje i działania na rzecz rozwoju odizolowanych obszarów w północnych regionach kraju - zwróciła uwagę firma.

"To powtórne zamówienie świadczy o doskonałych możliwościach i osiągach naszych samolotów. C295 staje się w Afryce standardowym samolotem transportowym XXI wieku. Dotychczas państwa tego regionu zamówiły 37 tych maszyn; od Algierii, Egiptu i Ghany po Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso i Mali" - powiedział dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Airbus Defence and Space Bernhard Brenner.

Do tej części europejskiego koncernu lotniczego należą od 2001 r. zakłady na warszawskim Okęciu, które produkują skrzydła, drzwi, rampę załadowczą i wiązki elektryczne C295 (dawne oznaczenie CASA C-295M), używanego m. in. przez polskie Siły Powietrzne; remontują także samoloty tego typu należące do innych państw regionu.